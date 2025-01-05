Kozalakları tefekkür ediyoruz

Çocuklara tefekkürler - Çizen: Rumeysa Çelebi

Sevgili çocuklar, bu köşede düşünme becerilerimizi geliştirmeyi, tefekkürün insan fıtratı üzerindeki etkilerini keşfetmeyi ve bu derin düşüncelerin siz çocuklarda nasıl karşılık bulacağını anlamayı amaçlıyoruz.

Tefekkür, insanın Allah ile bağını güçlendiren temel bir yetenektir. Bu yeteneğimizi geliştirmek ve her yerde Allah’ı hatırlayabilme becerisini kazanmak için çeşitli uygulama örnekleri ile her hafta bu köşede sizlerle olacağız.

Bu hafta kozalakları inceleyelim. Ailemizle birlikte bir ormana gidip ormandaki ağaçları inceleyelim. Kış mevsiminde ağaçlar nasıl, kozalaklar ne durumda dikkat edelim. Ormandan kendimize güzel bir kozalak bulalım. Şimdi kozalağı dikkatlice inceleyin. Kozaların minik parçaları müthiş bir düzel içinde değil mi? Bu düzene altın oran deniyor.

Kış mevsiminde olduğumuz için kozalağın tamamen kapanmış durumda olduğunu göreceksiniz. Kozalak soğuk ve nemli havalarda kapanır. Sıcak ve kuru havalarda açılır. İnsanlar ormanlardaki kozalaklara bakıp eğer yaprakları açık ise “Bu ormanda yangın tehlikesi vardır, dikkatli olmalıyız” diyerek tedbir alır. Eğer yaprakları kapalı ise “Bu ormanda yangın tehlikesi azdır” denilir.

Biz de bunu bir deney ile gözlemleyebiliriz. Eve getirdiğimiz kozalağı ısınmış kalorifer peteğinin üstüne koyalım. Bir süre bekleyelim. Yapraklarının açıldığını göreceksiniz. Sonra suya koyalım. Yaprakları tekrar kapanacaktır.

İnsanların kozalakları tefekkür ederek aldığı bir diğer ders de şudur; kozalağın açılıp kapanmasını örnek alarak bir kumaş üretilmiş. Sıcak havalarda kumaşın gözenekleri genişleyip hava almasını sağlıyor. Eğer hava soğuksa kumaşın gözenekleri kapanıyor ve insanları daha iyi ısıtıyor.

Haftaya başka bir tefekkür serüveninde sizlerle buluşmak duasıyla…