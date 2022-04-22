Almanyalı Mustafa Ağabey

Yarım küsur asır evvel, Ankara’da mahallemiz Etlik’teki ilk nur dersleri bizim evimizde başlamıştı.

12 Mart 1971 harekâtının peşinden, herkes korkup kaçarken, biz elhamdülillah, rahmetli validemin de teşvik ve himâyesiyle ders başlatmış, devam ettirmiştik.

İlk ders arkadaşlarımız da üçü de rahmetli olan; Refik Koçak, Kenan Kılkış ve Hurşid Dişbudak idi. Bu kahramanlara daha sonra Kâmil Dursun, Abdullah Türüdü, Halil Yurtoğlu, Ali Sarıçam, Necmeddin Sarıçam ve bir müddet sonra da Almanya’dan Türkiye’ye gelip mahallemize yerleşen Necati, Gül ve aslen Kayserili ve bizim aramızda da “Almanyalı Mustafa Abi” olarak bilinen “Mustafa Doğu” Ağabey oldu.

Çok mübarek, hâlim- selim, sessiz, hizmette âtik ve faal, dedikodu, gıybet yapmaz, kendi hâlinde bir abimizdi.

Cemaat içi bir mesele olduğunda, bizlerle istişare eder ve bîiznillâh, hiç istikametini bozmadan, Yeni Asya Nur cemaati içerisinde hizmetlerini yürüttü. O zamanlar, Can Kardeş çocuk mecmuamız yeni çıkmıştı. Ankara’da bir ayakkabı mağazası açmış, ismini de “Can Kardeş” koymuştu.

Sohbetlerimizin müdâvimi, hizmetlerde hep önde, daima güler yüzlü olan bu muhterem ağabeyimizin, geçen Salı günü vefat haberi geldi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun inşâallah. Akrabalarının ve câmiamızın başı sağolsun.

