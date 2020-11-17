"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Ömer Yavuzyiğitoğlu

17 Kasım 2020, Salı 00:01
70’li senelerde biz Ankara’da, onlar da İstanbul’da okuyordu. Aynı yaştaydık, aynı hizmet, aynı havayı teneffüs ediyorduk.

Biz, gazetede çeşitli mevzuu ve sayfalarda yazıyorduk. O senelerde, Yeni Asya’nın “işçi sayfası” köşesi vardı. Bazen orada da yazıyorduk. Ömer kardeş de orada yazardı.

70’li seneler mühim senelerdi. Üstadın tarihi ile söylediği 1971 ve yine dehşetli ve çok mühim 77 seçimleri işareti vardı. O seçimlerde bizler, “ ....Demek ki bir asır önce Resâili’n-Nur şakirtleri yerinde Mevlânâ Hâlid’in (ks) şakirtleri o bulut zulümâtını dağıtmışlar.... Öyleyse bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zâtlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olmuştur....” müjdesine mazhar olanlardan olduk elhamdülillah.

Onlar İstanbul, bizler de Ankara olarak, cemaatimizin her türlü hizmetlerini îfa ederdik. O zamanlarda, siyasetteki boşlukta da biz gençler, o boşluğu doldurmuştuk. Bazen onlar Ankara’ya gelir, buluşur Güniz Sokak ziyaretlerini de yapardık.

80 ihtilâli sonrası bir ara ortalıkta yoktu, birbirimizi kaybetmiştik. Kadim dostumuz Hasan Yalçın Ağabey ile de yakın akraba olmuşlardı. Onbeş yirmi sene evvel tekrar buluştuk. Cep telefonları ve sosyal medyanın genişlemesi neticesinde hep haberleşir, irtibat yapar, fikir teatisinde bulunurduk.

Daha sonra Yeni Asya idare heyeti başkanı oldu. Ve onun vefatıyla, bu sene Yeni Asya idare heyeti, eski ve yeni, üç azamızı (Mehmed Özkan, Ali Kanıbir ve Ömer kardeş) rahmet-i Rahman’a vâsıl ettik.

Cemaatî faaliyetlerde buluşur, hemhâl olurduk. En son, Yeni Asya’nın 51. sene-i devriye merasiminde görüşmüştük.

Allah rahmet eylesin. Makamı Cennet olsun. Akrabalarına ve cemaatimize Allah sabırlar versin. 

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reform paketleri çözüm getirmedi

    Amaç kalitesi, hayat kalitesini ortaya koyar

    Millî Eğitim’de liyakatsiz kişiler tayin ediliyor

    Hukuksuz kararlar cebimizi de boşaltıyor

    2021 için kıtlık uyarısı

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    AB'den bir aşı sözleşmesi daha

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 55 milyonu aştı

    İsrail, ABD, Bahreyn yetkilileri Kudüs'te toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Benzine 32 kuruş indirim

    BM ve AB'den İsrail'e tepki

    Kovid-19 aşısına ilişkin bir açıklama da Moderna şirketinden

    Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

    İran'da iş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

    Ümit Özdağ hakkında ihraç kararı

    Kanal itirazına bölücülük suçlaması

    Şuşa'da 28 yıllık hasret sona eriyor

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform paketleri çözüm getirmedi
    Faruk ÇAKIR

    Bunlar da güzel haber
    Ahmet BATTAL

    Üçüncü kuşun tedavisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Erken seçim videosuna “dünyevî” tepki!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân uçaktan bahseder mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir çift demokrasi oyunu
    Osman ZENGİN

    Ömer Yavuzyiğitoğlu
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.