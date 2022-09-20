Risale-i Nur yasağını demokrasi için kaldırttık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ara Said Nursi’nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, kitapları yasaklayamazsınız diye. Biz oy için değil demokrasi için yaptık” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri ile birlikte İstanbul’da bugün Hür Düşünce Hareketi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, farklı düşüncelerin önemini, “Bilimden, düşünceden, aykırı düşünceden korkulmaz. En değerli şey aykırı düşüncedir. Benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesi değerlidir. Katılmayabilirsiniz, ama aklınızı kullanacaksanız farklı düşüncelere saygı duyacaksınız” sözleriyle anlattı.
SAİD NURSİ’NİN KİTAPLARI YASAKLANDI; AYM’YE BAŞVURDUK, AYM İPTAL ETTİ:
Kılıçdaroğlu, konuşmasında Risale-i Nurların yasaklarının kaldırılması konusuna değinirken şunları söyledi: “Said Nursi’nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, kitapları yasaklayamazsınız diye. İsteyen gider kitabı alır, okur. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Sonra bana geldiler dediler ki bunu neden kamuoyu ile paylaşmadın diye. Kamuoyuyla paylaşırsak sanki biz oy için bunu yapıyoruz algısı çıkar. Biz oy için değil demokrasi için yapıyoruz. Kitap yasaklanmaz, 21’inci yüzyıldayız. Kitap yasaklanır mı, insanların inançlarına müdahale edilir mi? Allah ile kulun arasında girmeye kimin hakkı var? Kime bu yetki verildi?”
666 günlük süreç bu kitapta...
Dört aşama
Kılıçdaroğlu, “Altılı Masa’nın işi kolay değil. Ama Altılı Masa bu konuda çok kararlı, azimli. Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe ya çıkaracağız ya çıkaracağız. Bu işin ortası yoktur. Beraber omuz omuza” dedi. “Dört aşamalı bir mücadeleyi vermek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Birinci aşama, demokrasidir, adalettir, hukuktur, din ve vicdan özgürlüğüdür, hukukun üstünlüğüdür... Ardından ikinci büyük adımı atmamız lazım. Üreten Türkiye... Bir önemli daha gerçekleştirmemiz lazım. Güçlü bir sosyal devlet inşa etmemiz lazım... Demokrasiyi getirdik, üretmeye başladık, din ve vicdan özgürlüğünü getirdik, her şey tamam. Güçlü bir sosyal devlet oluşturduk. Ama dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. Onun için sürdürülebilirlik önemlidir” dedi.
Ankara - anka
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BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR HAKKINDA...
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23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA