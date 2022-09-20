"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nur yasağını demokrasi için kaldırttık

20 Eylül 2022, Salı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ara Said Nursi’nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, kitapları yasaklayamazsınız diye. Biz oy için değil demokrasi için yaptık” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri ile birlikte İstanbul’da bugün Hür Düşünce Hareketi’nin Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, farklı düşüncelerin önemini, “Bilimden, düşünceden, aykırı düşünceden korkulmaz. En değerli şey aykırı düşüncedir. Benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesi değerlidir. Katılmayabilirsiniz, ama aklınızı kullanacaksanız farklı düşüncelere saygı duyacaksınız” sözleriyle anlattı.

SAİD NURSİ’NİN KİTAPLARI YASAKLANDI; AYM’YE BAŞVURDUK, AYM İPTAL ETTİ:

Kılıçdaroğlu, konuşmasında Risale-i Nurların yasaklarının kaldırılması konusuna değinirken şunları söyledi: “Said Nursi’nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, kitapları yasaklayamazsınız diye. İsteyen gider kitabı alır, okur. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Sonra bana geldiler dediler ki bunu neden kamuoyu ile paylaşmadın diye. Kamuoyuyla paylaşırsak sanki biz oy için bunu yapıyoruz algısı çıkar. Biz oy için değil demokrasi için yapıyoruz. Kitap yasaklanmaz, 21’inci yüzyıldayız. Kitap yasaklanır mı, insanların inançlarına müdahale edilir mi? Allah ile kulun arasında girmeye kimin hakkı var? Kime bu yetki verildi?”

666 günlük süreç bu kitapta...

Dört aşama

Kılıçdaroğlu, “Altılı Masa’nın işi kolay değil. Ama Altılı Masa bu konuda çok kararlı, azimli. Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe ya çıkaracağız ya çıkaracağız. Bu işin ortası yoktur. Beraber omuz omuza” dedi. “Dört aşamalı bir mücadeleyi vermek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Birinci aşama, demokrasidir, adalettir, hukuktur, din ve vicdan özgürlüğüdür, hukukun üstünlüğüdür... Ardından ikinci büyük adımı atmamız lazım. Üreten Türkiye... Bir önemli daha gerçekleştirmemiz lazım. Güçlü bir sosyal devlet inşa etmemiz lazım... Demokrasiyi getirdik, üretmeye başladık, din ve vicdan özgürlüğünü getirdik, her şey tamam. Güçlü bir sosyal devlet oluşturduk. Ama dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. Onun için sürdürülebilirlik önemlidir” dedi.

Ankara - anka

***

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE RİSALE-İ NUR HAKKINDA...

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur klasik bir kelam eseri değildir

Risale-i Nur okulu hayat boyu eğitim vermektedir

Bediüzzaman iki şeye çok dikkat etmiştir

Elli beş senelik bir gaye-i hayal: Medresetü’z-Zehra

Bediüzzaman, Anadolu’nun en ücra köşelerini üniversiteye çevirmiş

Öğretim Görevlisi Dr. Aytemur: Medresetü’z-Zehra adeta Açık Öğretim Üniversitesi olmuştur

Bediüzzaman neden başarılı oldu?

Risale-i Nur, bilim dallarına Allah hesabına baktırır

Zulmü alkışlamadı zalime karşı susmadı

Bediüzzaman’ı anlatan tespitler

İman davetini siyasete ezdirmedi

Umut Kâşifi Bediüzzaman

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

İftiraya büyük tepki - A Haber’de Said Nursi ve Nur Talebelerine dil uzatıldı

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

***

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Etiketler: bediüzzaman, risalei nur, kılıçdaroğlu
Okunma Sayısı: 630
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    20.9.2022 13:18:47

    Hak, hukuk, Adalet, insan hakları ve Dünya Barışı ve Çevreyi ve Tabiatı korumak, kollamak ve ayakta tutmak için mücadele, mücahede ve müdafaa eden tüm AKL-I SELİM ve ÂKİL INSANLARI can-ı gönülden tebrik eder, muvaffakiyetler ve muzaffariyetler temennî ederim. Allah c.c HAK yolda, siradı Müstegimde ve doğru yolda olanların yar ve yardımcısı olsun inşaallah.

  • M. G.

    20.9.2022 13:13:55

    Yasaklanan Risale-i Nur'lar değildi. Basım hakkını tekelleştirmeye çalışmak çabasıyla basımı 666 gün engellendi. Mevcut basılanlar serbestçe satılabiliyor, okunabiliyordu. Bununla birlikte tek parti döneminde çok çaba harcadılar fakat Risale-i Nur'lar kendisini müdafaa ederek hukuksuz müdahaleleri kırdı, kendi kendisini ispat etti, engel olmak isteyenleri Cenab-ı Hakkın yardımıyla mağlup etti. Dinsizlik fikrini Kur'an'ın manevi bir mucizesi olarak kırdı, zirüzeber etti.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kuraklık küresel dert haline geldi

Havalar soğuyacak

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır

Avrupa Konseyinde gündem Türkiye

Bizi parlamenter sistemle taçlandırın

Barışın gelmesi için dua ediyoruz

Fahiş okul servisi ücretine tepki

1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

Nijerya'da 100 bin kişi evsiz kaldı

DGM: Acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

Denizli'de midibüsle tır çarpıştı: 17 işçi yaralandı

Japonya'daki tayfunda 2 kişi öldü ,1 kişi kayboldu

Emniyet kemeri simülasyon eğitimi geliyor

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı

NASA aracı InSight, Mars'ta bir ilke imza attı

HDP’nin reddi hakim talebine ret

''Yine hürriyet, yine adalet diyeceğiz''

Risale-i Nur yasağını demokrasi için kaldırttık

İşçiyi asgarî ücrete mahkûm etmek istiyorlar

Hava yurt genelinde ısınacak

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

İşin şakası yok
Ahmet BATTAL

AKP’yi kızdıran AKP+CHP
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Faruk ÇAKIR

Hakim ve savcılara ‘hapis’
Süleyman KÖSMENE

Uyku gaflet midir, nimet midir?
Ali FERŞADOĞLU

Müslümanlara ne oluyor?
Risale-i Nur'dan

Siyasî tarafgirliğin dehşetli neticeleri
Nejat EREN

Zındıka komitelerinin özellikleri
Halil ELİTOK

Aile hayatında kapı eşiği

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.