Risale-i Nur yasağını demokrasi için kaldırttık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir ara Said Nursi’nin kitapları yasaklandı. Biz Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, kitapları yasaklayamazsınız diye. Biz oy için değil demokrasi için yaptık” dedi.

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