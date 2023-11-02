İnternet ve sosyal medya

Haberleşme ve konuşma insanlar has bir durumdur. İletişim kurmak için insanlar her devrin imkanları ölçüsünde vasıtalar kullanmıştır.

Günümüzde ise bu, sosyal medya dediğimiz haberleşme ve mesajlaşma ile görüntülü ve canlı olarak yürütülmektedir. Allah’ın en büyük nimetlerinden olan hava zerrecikleri telefon vasıtası ile ses görüntü ve yazıları uzak mesafelere naklederek mesafeyi kısaltmıştır.

Her nimet ile birlikte külfeti de yanında gelmektedir. Büyük bir nimet olan cep telefonu ve sosyal medya her alet gibi kullanma şekli ve durumuna göre hayra ve şerre günaha ve sevaba vesile olur. Tıpkı bir bıçağın doktorun elinde hayat kurtarıp caninin elinde hayatları yok ettiği gibi. Günümüz en tehlikeli aletlerinden biri olan cep telefonu yerinde kullanamazsak aile ocaklarını yıkıp hayatların yok olmasına sebep olur. Sosyal medya denilen iletişim vasıtalarını yazışmalarımız ve konuşmalarımız ile resim çekip göndererek insanların mahremlerine ulaşıp onların saadetlerini huzurlarını kaçırmak suretiyle günah kazanmak manen iflas etmemize sebep olur. Güzel bir nimet olan telefon nikmet haline dönüşüverir kesici öldürücü bir alet halini alır. Bu alet hayra vasıta olduğu gibi şerre de vasıta oluverir.

Çevremizde ve bütün ülke de hatta dünyada elinde telefon ile ocak söndüren aile birliğini yok edenlerin haddi hesabı yok. Gelin hep birlikte düşünelim ben bugün günah mı işledim yoksa sevap mı ben bugün nefsim için mi çalıştım yoksa Allah rızası için mi çalıştım? Nefis ve şeytanın kol gezdiği bu zamanda insan günde ne kadar tövbe etse azdır. Zira günahlar üzerimize sosyal medya vasıtası ile sel gibi gelmektedir. Dünya hayatını sonlandırsa yine ucuz atlatırsın fakat ahiret hayatını imanı zedeleyen günahlara karşı aileleri yıkan boşanma ve ailelerinin dağılmasına sebep olan günah ve çirkinliklere karşı nasıl ayakta duracağız? Allah bugünün şerlerinden ve bu güzel aletleri kötüye kullananlardan bizleri ve tüm insanlığı korusun. Allah hepimizin yâr ve yardımcısı olsun.

