"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

İnternet ve sosyal medya

Rafet Özcan
02 Kasım 2023, Perşembe
Haberleşme ve konuşma insanlar has bir durumdur. İletişim kurmak için insanlar her devrin imkanları ölçüsünde vasıtalar kullanmıştır.

Günümüzde ise bu, sosyal medya dediğimiz haberleşme ve mesajlaşma ile görüntülü ve canlı olarak yürütülmektedir. Allah’ın en büyük nimetlerinden olan hava zerrecikleri telefon vasıtası ile ses görüntü ve yazıları uzak mesafelere naklederek mesafeyi kısaltmıştır. 

Her nimet ile birlikte külfeti de yanında gelmektedir. Büyük bir nimet olan cep telefonu ve sosyal medya her alet gibi kullanma şekli ve durumuna göre hayra ve şerre günaha ve sevaba vesile olur. Tıpkı bir bıçağın doktorun elinde hayat kurtarıp caninin elinde hayatları yok ettiği gibi. Günümüz en tehlikeli aletlerinden biri olan cep telefonu yerinde kullanamazsak aile ocaklarını yıkıp hayatların yok olmasına sebep olur. Sosyal medya denilen iletişim vasıtalarını yazışmalarımız ve konuşmalarımız ile resim çekip göndererek insanların mahremlerine ulaşıp onların saadetlerini huzurlarını kaçırmak suretiyle günah kazanmak manen iflas etmemize sebep olur. Güzel bir nimet olan telefon nikmet haline dönüşüverir kesici öldürücü bir alet halini alır. Bu alet hayra vasıta olduğu gibi şerre de vasıta oluverir. 

Çevremizde ve bütün ülke de hatta dünyada elinde telefon ile ocak söndüren aile birliğini yok edenlerin haddi hesabı yok. Gelin hep birlikte düşünelim ben bugün günah mı işledim yoksa sevap mı ben bugün nefsim için mi çalıştım yoksa Allah rızası için mi çalıştım? Nefis ve şeytanın kol gezdiği bu zamanda insan günde ne kadar tövbe etse azdır. Zira günahlar üzerimize sosyal medya vasıtası ile sel gibi gelmektedir. Dünya hayatını sonlandırsa yine ucuz atlatırsın fakat ahiret hayatını imanı zedeleyen günahlara karşı aileleri yıkan boşanma ve ailelerinin dağılmasına sebep olan günah ve çirkinliklere karşı nasıl ayakta duracağız? Allah bugünün şerlerinden ve bu güzel aletleri kötüye kullananlardan bizleri ve tüm insanlığı korusun. Allah hepimizin yâr ve yardımcısı olsun.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail sivillerin göç etmesini istediği güney bölgesini vurdu

    Acil insani bir ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

    İsrail-Filistin krizinde ateşkesin bir an önce sağlanması tutumunu teyit ediyor

    "Geçen ay Ukrayna'ya ait 37 uçağı düşürdük"

    Mülteci Kampı saldırısı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi

    İsral'in Gazze'de mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları kınadı

    Gazze'deki durum "kabus"

    Netanyahu, işlediği savaş suçlarının hesabını UCM'de verecek

    Tanzanya'dan af diledi

    "Çalıştığımız kuruluş bu soykırımı durdurmak için aciz duruyor"

    Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi yakıt tükenmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

    İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı yine vurdu

    "Ukrayna'da yılbaşından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı oldu"

    İsveç'ten İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı

    Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

    Biden, Ürdün Kralı Abdullah'la telefonla görüştü

    "Sina’daki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız"

    İsrail, Yemen'den fırlatılan füzeyi düşürdü

    Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet yeniden tamamen kesildi

    En Çok Okunanlar

    Mikail YAPRAK

    “Edna bir meyil ve iltifat”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kraldan çok kralcı ezikler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BOP duruşu
    Muzaffer KARAHİSAR

    Gazze’de garip bir zaman
    Cenk ÇALIK

    Mahir bir kimyager: Karınca
    Rafet Özcan

    İnternet ve sosyal medya
    Orhan Ali YILMAZ

    “İnsanlık”mı dediniz!?...
    Süleyman KÖSMENE

    İşçi ücretlerinde haksızlık
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.