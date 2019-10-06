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6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Belâ ve bilinmeyen dert

06 Ekim 2019, Pazar
İnsan dertlenir mi? Dertlenir… Özellikle Müslüman dertlenir mi? Dertlenir… Birincisi küçük şeyler için dertlenir. İkincisi büyük şeyler için dertlenir.

Ama en önemli dertlenme Allah için, Allah yolunda, Allah’ın rızası için dertlenmektir. Dert terazisinin bir kefesinde bütün şaşaası ve fani, geçici lezaiz ve menfaatleriyle koca dünya ve dünya metaı, meseleleri; diğer kefesinde ise ahiretin ve ahirete dair en küçük görünen bir mesele muvazeneye, dengeye, tartıya ve kıyasıya gelmeyecek şekilde bir büyük, derin ve baki bir manayı ifade eder.

Hayatı Cenab-ı Hakk’ın verdiği fıtrî, bozulmamış, safî ve nadide manalarıyla anlayanlar ve Allah için, Allah yolunda, Allah’ın rızası kavliyle olduğu gibi kabul edenler; huzurludur, rahattır, saadetlidir ve genel anlamda dert nedir bilmezler; çünkü derdi vereni çok iyi bilir, tanır ve anlarlar. Hayatlarında da O’nun emrini yerine getirmeye azamî gayret  gösterirler.

Dertsiz dünya diyenler. Hiç ve ebedî derstir ahiretteki dünyayı ebedî göremezler ve elde edemezler. Çünkü rahat zahmette ve meşakkattedir.

Eğer dertlenecek bir derdimiz var diye bir derdin peşine düşeceksek; ahiretimizi, baki ve ebedî âlemdeki hayatımızı kazanmak veya kaybetmek derdine, tasasına, meşgalesine ve telâşesine düşmemeliyiz. Çünkü bu derdin dermanı içindedir.

 Şu fani hayatta Müslümana düşen vazife; her şeyi ve her faaliyeti, fiilî olduğu gibi kabul etmek olmalıdır. Çünkü minnettarlık ve teşekkür, hamd ve duâ edilebilecek, veren ve alan Allah’ın (cc) rağmına olarak itirazcılık ve şikâyetçilik ancak ve ancak insanın derdini arttırır.

Hakkına razı olmak, müstehakmışım diyebilmek, daha iyiyi-daha güzelini bulayım derken isyan ve itaatsizliğe düşmemek için insanım diyen insan ve Müslüman gayret göstermelidir.

“Belâ vereni buldunsa atâ-ender, safa-ender belâdır bil! Bırak feryadı, şükür kıl, manend-i belâ bil, demâ keyfinden güler hep gül mül…”    

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