Alanya’da şevkli Risale-i Nur hizmeti

Bir hafta sonumuzu, Alanya Yeni Asya Temsilciliği’nin daveti üzerine Antalya’nın Alanya ilçesinde geçirdik. Bu vesileyle, üç yüz bin nüfuslu Alanya’yı ve buradaki Nur hizmetlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduk.

Alanya’da dinî hayat, büyük ölçüde sivil toplum ve cemaatler vesilesiyle şekilleniyor. Yeni Asya topluluğu da bu hizmeti veren önemli gruplardan biri. Vakıflar ve dernekler aracılığıyla yapılan hizmetlerde ciddi bir çeşitlilik bulunuyor. Bu, kalbî yani tarikatlar ve aklî anlamda hizmetleri olan cemaatleri akla getiriyor. Özellikle Kur’ân-ı Kerîm üzerinde hizmet veren Süleyman Efendi ismiyle bilinen grubun, burada belirgin bir karşılık bulması, şehrin manevî havasına önemli bir katkı sağlamış.

Alanya, yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşayan ve yabancı turistlerin tercih ettiği bir yer. Şehir, yaz ve kış olmak üzere iki ayrı kimlik taşıyor. Kışın tanıdığınız Alanya’yı yazın tanımak oldukça zor; çünkü şehir nüfusu âdeta yer değiştiriyor. Günlük hayatta geleneğin hâkim olduğu yerli halk, yaz aylarında daha çok yayla kültürüyle Torosların serin yaylalarına çekiliyor. Şehirde halkın manevî hayata verdiği önem dikkat çekici. Dinî ilimlerle fen ilimlerinin uyumlu bir şekilde gelişmesi, eğitimde dengeyi sağlamış ve bu sayede çocukların ve gençlerin manevî kimliklerinde ciddi bir örselenmenin önüne geçilmiş.

Alanya’da Yeni Asya topluluğunun Risale-i Nur dersleri, yoğun katılımlarla düzenleniyor. Dinamik ve genç gönüllülerin olması, iman ve Kur’ân hizmetlerinin geleceği açısından umut verici. Özellikle umumî derslerde yeni simaların da katılımı dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni başlatılan müzakereli dersler oldukça kaliteli ve derinlikli. Farklı meslek gruplarından Risale-i Nur sevdalılarıyla yapılan müzakerelerde, Kur’ân dersleri çok faydalı tefekkürlerle işleniyor. Şehrin insan çeşitliliği ve renkleriyle zamanla bir Risale-i Nur atmosferi oluşuyor.

Alanya ilçesinin denizi, dağları, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri, şehri gözde kılıyor. Alanya Kalesi, Kızıl Kule, tarihî tersaneler, Astım Mağarası, kum sahilleri, yeşil dağlar ve mavi Akdeniz’le ayrı bir cazibe taşıyor. Alanya, sonbahar ve kış mevsiminde manevî dokusu ve sakinliğiyle daha da güzel.

Alanya Yeni Asya topluluğuna, samimi, şevkli ve derinlikli iman ve Kur’ân hizmetlerinden dolayı tebrikler.