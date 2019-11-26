"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Anne babanın rızaları için somut teklifler

Sebahattin YAŞAR
26 Kasım 2019, Salı
Geçenlerde Pazar Grubu Risale-i Nur Derslerimizde ‘anne-baba hakkı’ anlatıldı.

Onları razı edecek, uygulanabilir evlat davranışları şöyle sıralandı:

•Anne baba kendilerine saygı duyulmasını istiyor. Bu, zaten evlatların anne babaya göstermesi gereken hürmet haklarıdır.

•Sözlerine, nasihatlerine kulak verilmesini istiyor. Anne baba evlatlarını tanıyor, biliyor. Bir şey söylerken ona göre söylüyor.

•Evlatlarının namazlı olmalarını istiyorlar. Bu zaten Allah’ın da istediğidir.

•Okul başarısı istiyorlar. Anne baba evlatlarının geleceklerini düşündüğünden, onların gelecekte de rahat ve huzur içerisinde olmaları için okudukları okullarda da başarılı olsun istiyorlar.

•Maddi ve manevi güzel makamlara gelsin istiyorlar. Evlat rahat edince ve huzurlu olunca anne baba da rahat ediyor ve huzur duyuyor.

•Anne baba (İstemezler ama) ev veya dış işlerinde de kendilerine yardımcı olunmasını istiyorlar. Buradaki en güzel şey de evladı tarafından düşünülmüş olmaktır.

•Anne babayı razı etmek; bazen bir telefon açmak, bazen bir ziyaret etmek şeklinde, bazen de zahmetler çekilse de onların razı olacakları adımları atmak şeklinde irili ufaklı pek çok adımlar olabilir.

•Yine evlatların eşleriyle, çocuklarıyla ve kardeşleriyle iyi geçinmeleri de anne babanın çok önemsedikleri bir meseledir. Zira evlat mutlu ise anne baba da mutludur.

•Onların en çok sevdikleri şeyler ne ise ki çoğu zaman küçük şeyler oluyor, ona uygun hediyeler almak anne babayı mutlu ediyor.

•Anne baba evlatlarının düzenli bir hayatlarının olmasını isterler. Anne babanın en çok önemsediği şeylerden birisi, evlatlarının istikrarlı, düzenli, disiplinli bir aile ve iş hayatına sahip olmalarıdır.

Görülüyor ki, anne babanın isteklerinin altında yine evlatlarının rahat ve huzurları var. Onların ve dolayısıyla Allah’ın razı olduğu bir evlat olmak bir evlat için dünyada tahsil edilebilecek en güzel kazanımlardandır. Hatta Allah’ın rızası anne babanın rızasında gizlidir. Ayaklarının altına cennetin serildiği annelerin yüzünün gülmesi, dünyanın gülümsemesi anlamına gelecektir.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler

    ‘Göle su doldursanız ancak havuz olur’

    Doktorların gözü dışarıda

    Somut belge yoksa iltisak ve irtibat olmaz

    İstihdam azaldı

    Yahudi aileden Müslüman kadına teşekkür

    Kalp kırmaya değer mi?

    Rasulayn'da yeni tüneller bulundu

    Irak'ın Zikar şehrinde valilik binasını ateşe verildi

    Ermeni tasarısına Beyaz Saray freni

    'Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok'

    İlk ara tatil sona erdi

    Hong Kong'da demokrasi zaferi
    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

    İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

    Müslümanlar hakkı gözetmeli

    Sonuçlar 17 Aralık'ta: "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası sona erdi

    Antalya tarihinde bir ilk yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Galatasaray için son fırsat: Falcao bugün de sahada yok
    Faruk ÇAKIR

    Adaleti tesis et, ekonomi düzelir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Urfa ve Adıyaman izlenimleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zelzele, kader, akıl, tedbir...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler
    Ahmet BATTAL

    Köprü Dergisi makale yarışması
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’da umum dertlerimize şifalar vardır
    M. Ragıp Doğan

    Erek Dağı’ndan Çam Dağı’na
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’da binlerce sualin cevabını bulabilirsiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.