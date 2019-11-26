Anne babanın rızaları için somut teklifler

Geçenlerde Pazar Grubu Risale-i Nur Derslerimizde ‘anne-baba hakkı’ anlatıldı.

Onları razı edecek, uygulanabilir evlat davranışları şöyle sıralandı:

•Anne baba kendilerine saygı duyulmasını istiyor. Bu, zaten evlatların anne babaya göstermesi gereken hürmet haklarıdır.

•Sözlerine, nasihatlerine kulak verilmesini istiyor. Anne baba evlatlarını tanıyor, biliyor. Bir şey söylerken ona göre söylüyor.

•Evlatlarının namazlı olmalarını istiyorlar. Bu zaten Allah’ın da istediğidir.

•Okul başarısı istiyorlar. Anne baba evlatlarının geleceklerini düşündüğünden, onların gelecekte de rahat ve huzur içerisinde olmaları için okudukları okullarda da başarılı olsun istiyorlar.

•Maddi ve manevi güzel makamlara gelsin istiyorlar. Evlat rahat edince ve huzurlu olunca anne baba da rahat ediyor ve huzur duyuyor.

•Anne baba (İstemezler ama) ev veya dış işlerinde de kendilerine yardımcı olunmasını istiyorlar. Buradaki en güzel şey de evladı tarafından düşünülmüş olmaktır.

•Anne babayı razı etmek; bazen bir telefon açmak, bazen bir ziyaret etmek şeklinde, bazen de zahmetler çekilse de onların razı olacakları adımları atmak şeklinde irili ufaklı pek çok adımlar olabilir.

•Yine evlatların eşleriyle, çocuklarıyla ve kardeşleriyle iyi geçinmeleri de anne babanın çok önemsedikleri bir meseledir. Zira evlat mutlu ise anne baba da mutludur.

•Onların en çok sevdikleri şeyler ne ise ki çoğu zaman küçük şeyler oluyor, ona uygun hediyeler almak anne babayı mutlu ediyor.

•Anne baba evlatlarının düzenli bir hayatlarının olmasını isterler. Anne babanın en çok önemsediği şeylerden birisi, evlatlarının istikrarlı, düzenli, disiplinli bir aile ve iş hayatına sahip olmalarıdır.

Görülüyor ki, anne babanın isteklerinin altında yine evlatlarının rahat ve huzurları var. Onların ve dolayısıyla Allah’ın razı olduğu bir evlat olmak bir evlat için dünyada tahsil edilebilecek en güzel kazanımlardandır. Hatta Allah’ın rızası anne babanın rızasında gizlidir. Ayaklarının altına cennetin serildiği annelerin yüzünün gülmesi, dünyanın gülümsemesi anlamına gelecektir.

