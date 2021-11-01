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1 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Trabzon’da okuma programı

Sebahattin YAŞAR
01 Kasım 2021, Pazartesi
Pandemi ile birlikte yeniden okuma programlarının başlaması heyecan vericiydi.

Okuma programları içinde pandemi de tefekkürün bir parçası oldu. Yani insan okuma programlarında hayattaki bütün gelişmeleri tefekkür ediyor, yaşananların hikmetini okuyor. Bu yönüyle okuma programları katılanlara hayatı, olayları imanî bir bakış açısından yorumlamayı da öğretiyor.

Bu birkaç günlük tatil sürecinde, Trabzon’da gençlerle bir okuma programı etrafında bir araya geldik. Doğrusu programları ne kadar özlediğimi hissettim. Gençlerin böyle bir ortamda okuma programlarına ilgisi takdire şayandı. Bayburt ve Trabzon illerimizden gelen üniversiteli gençlerle üç günlük bir program, geri dönüşlere bakıldığında oldukça güzel meyveler verdi. Gençler içerisinde ilk kez Risale-i Nur dersi dinleyenler, Yeni Asya cemaatini burada tanıyanlar vardı.

Programın katılımcı gençlerin görüş düşünceleriyle şekillenmesi ve sohbetler esnasında farklı görüş ve düşüncelere açık, demokratik uygulamaları gençlerin programın en çok etkileyen boyutu bulunmuş. Dikkat çeken farklı bir yorum da, Risale-i Nur eserlerindeki konu çeşitliliği olmuş. Gençleri, ihtiyarları, hanımları, çocukları ele alan konular, onların anlayış düzeyine uygun bir üslûp ve dil ile ele alınması gençler tarafından dikkat çekici bulunmuş. Yine iman temelli olarak farklı ırklara, batı dünyasına, insan duygularına, içtimaî ve siyasî tahlillere kadar farlı konular gençlerin Risale-i Nur’da dikkatlerini çeken noktalar olmuş.

Gençlerin böyle bir vasatta okuma programlarına dahil olmaları, öncelikle Rabbimizin gönüllere meyil vermesi, duâların neticesi ve gençlerin arkadaşlık ilişkilerinin burada çok etkili olduğu idi. Sohbetlere katılımda Nur Talebesi gençlerin arkadaş faktörünü gündeme almaları oldukça önemli. Buradan da anlaşılıyor ki, insanî ilişkiler, Nurlar’la bağlantıları beraberinde getiren önemli bir gündem. Trabzon ve Bayburt’tan üniversiteli gençlerin oluşturduğu toplulukla üç günümüz birlikte geçti. Trabzon Yeni Asya cemaatinin organize ettiği programda gençlere dönük piknik, spor, gezi ve ikramlar gibi çok yönlü bir muhteva düşünülmüş. Hem katılan gençlerimizi hem de programı organize eden Trabzon’daki Yeni Asya okuyucularını tebrik ediyoruz.

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