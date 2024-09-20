"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Mehdî meselesi

Şemseddin ÇAKIR
20 Eylül 2024, Cuma
Mehdî meselesi, geçmiş her asırda olduğu gibi bilhassa ahir zamanın en mühim üç meselesinden biridir.

Çünkü o dönemde İslâm deccali olan Süfyan da olup her şeyi berbat ve harab edecek, Mehdî de o harabatı tamir ve ihya edecektir. Bu bir mü’min için kıştan sonra baharın, geceden sonra neharın gelmesi gibi bir zarurettir. 

İşte Mehdî, her şeye rağmen yani en namüsait şartlarda bile cihada devam eden; Mehdîyyet de ona uyan şahs-ı manevîsi demektir. Yani Mehdî ve talebeleri; diğerleri gibi şartların zorluğunu ve işkencenin dehşet ve çokluğunu bahane edip teslim-i silah etmeyeceklerdir. Hatta buna mümasil, rivayetlerde; fukahanın da Süfyana yardım için Mehdînin karşısına çıkacağı ve “Mehdînin tek savaşacağı” ifade edilmektedir. Yani onun dışında herkes Süfyana teslim olacak anlamına gelmektedir. Demokratlar gelinceye kadar Allah diyemeyenlerin ondan sonra dini nasıl malzeme ettikleri de elbet anlaşılacaktır.

Evet bu vesile ile tespitlerimden -zaman ve mekanı işgal etmemek- sadece üçünü ehl-i vicdan ve izana -meselenin iyi anlaşılması için- bir şahıs üzerinden arz etmek istiyorum. Böylece her iki dönemde de, Mehdînin hakkı ketmetmeyip gereğini yaptığını; çünkü onun aynı zamanda adalet, şecaat ve cesaret timsali olduğunu nazarlarınıza arzetmek istiyorum. Şöyleki:

1. Yezid’in sistemi olan saltanata karşı olan Bediüzzaman, Meşrutiyet meselesinde A. Hamid’le karşı karşıya gelmiş ve tek bırakılarak bedelini ödemiştir.

2. Birinci Dünya Harbi’nin sonunda, 1918’de Osmanlı mağlup olmuş, Mondros Mütarekesi gereği İngilizler gelip İstanbul’a yerleşmiş ve Şeyhü’l-İslam Dürrizade “İngilizlere itaat caizdir” fetvasını verdiği halde, Bediüzzaman tek başına karşı çıkıp “Baskı altındaki bir meşihat makamının fetvası mualleldir, onunla amel edilmez” deyip, Şeyhü’l-İslamca verilen fetvayı reddederek bir de “altı İngiliz hilesi” manası kastedilerek “Hutuvat-ı Sitte” diye bir kitap neşretmiştir. Evet, bu fetvayı ilk veren zat da yine Bediüzzaman’dır. Evet çünkü “İstanbul’u Mehdî feth edecek”ti.

3. Bilhassa Bediüzzaman’ın Cumhuriyet’in başında Ankara’da kurulan hükümetin reisleriyle görüşmeleri oldukça önemlidir ve özetle şöyledir: 19 Kasım 1922’de İstiklal Harbi’nin bitişi ve mebusların da, ısrarlı davetleri sebebiyle Bediüzzaman Ankara’ya gitmiş ve kendisine bir “Hoş amedi” merasimi yapılmıştır. 

İşte bu vesileyle M. Kemal ile, belli başlı üç görüşmesi olmuştur: 1. Samiin locasında iken dua vesilesiyle 2. Ertesi gün kalabalık mebusların olduğu ortamda 3. Başkanlık veya riyaset odasında. Bunların her biri de başlı başına hadiselerdir şöyle ki:

Dua esnasında Bediüzzaman namazdan bahsetmiştir. Bediüzzaman’ın yayınladığı “10 Maddelik Beyyanname”nin de etkisiyle mebusların çoğu namazlarını kılmaya başlamışlardır. Bu da tabiî ki dünyevîleşme fikrinde olan Ankara reislerini rahatsız etmiştir.

Kalabalık mebusların bulunduğu ortamda Reis Bediüzzaman’a, “Biz seni buraya çağırdık ki bize yüksek fikirler beyan edesin; sen geldin namaza dair şeyler yazdın, içimize ihtilâf verdin” deyince, Bediüzzaman ona, “İmandan sonra en büyük hakikat namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur” diye cevap vermiştir.

Başkanlık odasında başbaşa ve “dinde reform” niteliğindeki bütün yenilikleri, inkılâp tekliflerini yine Bediüzzaman kabul etmeyip; Hucumat-ı Sitte’yi, Ayasofya misaliyle bizzat kendisine ders vermiştir (Zabıt Ceridesi, Meclis Arşivi, Ankara Millî Kütüphanesi ve Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatı’nda daha geniş malumatlar vardır). İşte bunların hepsinde Bediüzzaman yine tektir ve çünkü “Mehdî tek savaşacaktır.”

Demek o günün şartlarında küffarın çokluk ve zulmüne bakıp ye’se düşüp teslim olmayan pek kalmamış. Hele o inkılâplar döneminde 1935’e kadar; değil mürid, ortada şeyh bile yoktur. İşte böylece teslim-i silâh etmeyen tek zat yine Bediüzzaman olduğunu görüyoruz. İşte bu gibi hâller içindir ki, Hz. Ali, ahirzamanda gelecek olan Süfyana teslim olan ulemaü’s-sûu manen şiddetle tokatlamıştır. 

Süfyanın yardımcıları ise; başta gayr-ı müslimler, sarhoş ve serkeşlerin yanında fetvacı kesilen dalkavuk hocalardır. Yani ulema da korkudan dahil olunca hâliyle Mehdînin kaderi tek savaşmaktır. Onun için olsa gerektir ki ateistler, Süfyan ve ulemadan değil de Mehdîden rahatsızdırlar.

Ancak süfeha için bu hâl, konumları itibariyle beklenen bir durum olsa da, bazı ilâhiyatçıların Mehdîden rahatsız olması çok düşündürücüdür. Hz. Âdem’den kıyamete kadar olacak olan en büyük medeniyet krizi de Bediüzzaman ve onun tefsir ettiği Kur’ân hakikatleri vasıtasıyla atlatılacaktır. Vesselam.

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze için yeterli çaba sarf edilmiyor

    Gençler hiçbir kuruma güvenmiyor

    Kamunun dış borcu artıyor

    Enflasyon borçları şişirdi

    Ücretleri düşürerek enflasyon düşmez

    Divan kararını İsrail’e uygulatın

    Olası bir siber saldırıya Türkiye hazır mı?

    Halka tasarruf, devlete israf

    2025’e girerken açmazdayız

    Dünyada hiç kimse hiçbir yerde kendini güvende hissetmiyor

    İsrail’le ticaret hani bitmişti?

    Kepenk kapatmalar artabilir

    Daha kaç Filistinli ölmeli?

    Siyaset halktan koptu, devletin uzantısı oldu

    Veri hızında sonda, faturada birinciyiz

    Filistin’in ilk teklifi BM’de kabul edildi

    Ukrayna, Rusya'yı vurdu

    Çöpte bulduğu 500 bin lirayı sahibine verdi

    Mikroplastikler solunum yoluyla vücuda girebilir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Demokrasi bize uymaz,” öyle mi?!
    Ali FERŞADOĞLU

    M. Kemal: “Bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsmet Paşa yerine Celal Bayar
    Orhan Ali YILMAZ

    Birisi vardı...
    Süleyman KÖSMENE

    Ömür uzayıp kısalır mı?
    Şemseddin ÇAKIR

    Mehdî meselesi
    İbrahim ERSOYLU

    Sol, CHP ve Kemalizm
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm vatan-ı aslîye bir sevkiyattır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.