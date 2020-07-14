Hazret-i Osman’ın Hanımının vefası

“Kim hayatı isterse şahadet istemeli. Şehidin hayatına Kur’ân işaret eder. Sekeratı tatmamış her bir şehit, kendini hayy biliyor, görüyor.”

Bediüzzaman Said Nursî

Hz. Osman’ın en zor zamanlarında en büyük destekçisi hanımı Naile (ra) oldu. Çok vefakâr ve fedakâr bir hanımdı. Hazret-i Osman’ın (ra) halifeliği döneminde, dehşetli fitneler çıktığı günlerde hep yanındaydı.

Günlerden bir gün Hz. Osman sabah namazına uyandı ve:

- “Kavmim bugün beni öldürecek.” dedi.

Bunu duyan Naile (ra) dehşete kapıldı:

- “Asla! İnşallah bu arzularına ulaşamayacaklar. Senin halkın seni korur, gözetir.”

Hz. Osman (ra) aynı sakinlikle cevap verdi:

— Rüyamda Resulullah Efendimizi, Ebu Bekir’i ve Ömer’i (ra) gördüm. Dediler ki: “Bu gece iftarı yanımızda açarsın.” Duydukları Naile’yi (ra) üzer. Ama metanetini kaybetmez.

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Akşama doğru isyankârlar Hz. Osman’ın evini kuşattılar ve zorla içeri girdiler. Naile (ra), Hz. Osman’ı korumak için onun üzerine kapandı ve: “Siz nasıl bir zatı öldürmek istediğinizin farkında mısınız? O bütün geceyi bir tek rekâtla ihya eder ve o rekâtta Kur’ân’ı hatmeder” diye bağırdı. İsyankârların kılıç darbelerine karşı koyan ve vücudunu siper eden Naile (ra) ona saldıranların kılıçlarını eliyle tutmaya çalışmış ve bu uğurda parmaklarını kaybetmişti. Ve isyankârlar amacına ulaşmış, Hz. Osman orada şehit edilmiş, Hakk’a kavuşmuştu. Bunu metanetle karşılayan Naile (ra):

“Siz onu şehit ettiniz. Ama unutmayın, Cenab-ı Hak onun hakkını sizden alacaktır” diye haykırdı.

Şeyma Kösmene Özdemir