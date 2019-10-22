Kürtler Bediüzzaman’ı dinlemeli

Demokrasiyi fıtrat, samimiyet, merdane duruş, açık fikirlilik, adaletperverlik ve insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğimizde; millet olarak sosyal yapıları en uygun halk olarak karşımıza çıkar Kürtler.

Said Nursî’nin Münazarat eseri başta olmak üzere, Eski Said döneminde gazetelerde demokrasi ile alakalı yazdığı makalelerini incelediğimizde de bu hakikat ile karşılaşıyoruz. Buradaki eksiklik, demokrasinin mahiyet ve kurallarıyla Kürt halkına doğru biçimde anlatılmamış olmasıdır.

Bediüzzaman’ın yüz sene önceki misyonunu yüklenecek aydınlarla, Kürt halkının Türkiye’mizdeki bütün Kemalist, Komünist, Mason, Siyasal İslamcı ve ırkçı unsurların rağmına “ demokrasiyi bayraklaştırabileceğine” inanıyorum. Demokrasinin getirisiyle hem dilini, hem kültürünü, hem lokal idaresini ve hem de çocuklarına aktaracağı tarihi şuurunu; emperyalistlerin hakikat dışı yalancı vaadlerinden daha ileriye taşıyabileceklerine, ırkçılık hummasına yakalanmamış Kürtler de inanıyorlar.

Günümüz AB’sindeki otuza yakın devletin, içlerindeki tüm unsurların kimliklerini, bütün renklerini temsil ettikleri gibi, hürriyet ve demokrasiye kavuşulduğu takdirde Azerbaycan, Tacikistan, Afganistan, İran, Irak,Suriye ve Türkiye’deki bütün Kürtler de aynı hak ve özgürlüklere kavuşacaktır.

Bölgenin çözüm için başka şansı da, yolu da, tercihi de kalmamıştır. Fakat bu çıkış ve çözümüm anahtarının Kürtlerde olduğunu bu sahipsiz millete anlatacak fedakâr ve hamiyetli insanlara olan ihtiyacı anlatmaya çalışıyoruz. Demokrasi meselesinde Kürtler, Şark’ın yüksek dağlarının eteklerinden İstanbul’a gelip meşrutiyetin ilanında Osmanlı’ya pişdarlık yapan Bediüzzaman’ı artık dinlemek zorundadırlar.

Bediüzzaman’ın tabiriyle, ihtiyaç medeniyetin üstadıdır. Bir asrı aşkındır Kürtlerin uğradıkları haksızlıklar, katliamlar, tenkil-tehcirler, vefasızlıklar ve zulümler, onlara demokrasi ihtiyacını o kadar derinden hissettiriyor ki… Bölgenin sair mazlum halklarıyla asla mukayese edilemiyorlar.

Mevzuyu biraz daha açalım. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren, Kürtler üzerinden bölgede hakimiyet kurmaya çalışan emperyalist milletlerin sayısını belki de unuttunuz: Fransızlar, İngilizler, Ruslar, Amerikalılar ve nihayet Neocon-neoliberal ittifaklarına kadar... 1913 Bitlis Kalkışmasından 1924 hadiselerine kadar… Yalnızca bizde değil. İran, Irak ve Suriye’de de… Humeyni’nin Kirmanşah’ta ve Saddam’ın Halepçe’de yaptıkları katliamlar gibi daha onlarca mezalim…

Burada arz etmek istediğim husus, bunca zulüm, istibdat, haksızlık ve ahde vefasızlıklar Kürtleri demokrasiye daha yaklaştırdı, kanaatindeyiz. Emperyalistlerin bu sahipsiz kavme, hep istiklal ve devlet vaadi ile yanaşmaları, hakikaten iç acıtıcı ve zillet verici bir nokta oluşturdu Kürtlerde...

Çok basit tiyatrolarla bir milleti kandırmanın da sonuna geldik. Sözde Suriye Kürtlerini temsil eden Neocon destekli YPG‘nin, bölgeyi Suriye Ordusuna tesliminde görüldüğü gibi… Sıkça aldandıkları halde hiç aldatmamış bu mert ve dürüst millete emperyalistlerin yaptıkları zulmün artık nihayet bulacağına inanıyorum. Said Nursî’nin dediği gibi; Batı’lı süflörler üfledikçe, bizimkiler oynuyor. İşte İşid tiyatrosu... Bir neferini kaybetmeden bir milyon Müslümanı katleden neoconlar. Kobani’ye yardım tiyatrosu… Topraklarımız üzerinden Rojava’ya “ kukla devlet için” geçiş müsaadesi verdiklerimiz...

Bunca arayıştan sonra; dost görünenlerin bunca ihanetinden sonra Kürtlerin önünde hürriyet ve demokrasiden başka bir seçeneğin kalmadığını düşünüyoruz. Kürtlere efendilik taslayan yöredeki hainlerden hiç bahsetmeyelim. Geçmiş zamanlarda aktardıklarımız ve diğer meslektaşlarımızın yazdıkları, bu meseleyi yeteri kadar açığa çıkarıyor. Şerif Hüseyin ve Boğos Nubar Paşa’dan beri bu emperyalistlerin yalan vaadlerine aldanmanın Kürtlere yaşattığı zilletin sonuna geldiğimizi Avrupa da tasdik ediyor.

Fotoğraf: Erhan Akkaya