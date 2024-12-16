"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Mizanda ve havuz başında Resulullah (asm)

Süleyman KÖSMENE
16 Aralık 2024, Pazartesi
Hayrettin Bey: “Sırat ne demektir? Nasıl bir yerdir? Terazi nasıldır? Mahşerde beratını alan sırattan korkuyla mı geçecek?”

Terazi Nedir?

Ahiretin deresini, tepesini, düzlüğünü, yokuşunu, köprüsünü, yolunu, yordamını, terazisini, mizanını ateşini ancak dünyadaki benzerleriyle kavrayabiliriz. Başka türlü kavrama imkânımız yok. Görüş ufkumuz dünyadaki benzerleriyle ve sembollerle çevrili. Ahiretle ilgili haberlerde yer alan uhrevî maddelerin sûretini ve şeklini mana itibariyle kavrayabilmemiz için dünyadaki benzerleriyle ifade etmek zorunluluğu var. Ayetlerde ve hadislerde ahireti ve içindekileri anlayabilmemiz için böyle ifade edilmiştir. 

Meselâ mahşerdeki terazi elbette bakkal terâzîsi şeklinde olmayacak. Kaldı ki dünyada bile şekil itibariyle biri diğerine benzemeyen çok farklı biçimlerde teraziler söz konusu. Hatta aynı bakkal dükkânında, o eski bildiğimiz klasik terâzîden tutun, farklı boy ve ebatlarda ve farklı ölçeklerle çok sayıda elektronik terazi örnekleri görmek mümkün. Öyleyse mahşerde sevap ve günahımızı tartan bir teraziden söz edildiğinde, çok hassas ölçüleriyle sonsuz duyarlı bir tartı âletinin bulunduğunu anlarız, gerçek şeklini görmeyi ahirete bırakırız.  

Sırat Nasıl Bir Köprüdür?

Sırat köprüsü, Cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. (“kıldan ince, kılıçtan keskin” ibaresi sırat köprüsünün çok hassas bir ayar içinde olduğuna ve dehşetine işaret eder.) Buradan herkes geçecektir. Çünkü Cennetin yolu sırat köprüsünden geçer. Cennete giden de, Cehenneme düşen de bu köprüye uğrar. Bu köprüden geçerken günahkârlar ve kâfirler ayakları sürçerek dev ateşe düşerler. Mü’minler ise amellerine göre belirli hızlarda bu tehlikeli köprüyü geçerler. Peygamber Efendimiz’in (asm) bildirdiğine göre bu köprüden ilk geçecek olanlar Peygamber Efendimiz (asm) ve ümmeti olacaktır. Sonra diğer ümmetlerin salih amelleri sayesinde sırat köprüsünü sür’atle geçeceği bildirilmiştir.1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri insanın bir yolcu olduğunu beyan eder ve “sırat”ı yolculuğun zorunlu geçit yerlerinden birisi olarak zikreder. Bediüzzaman, insanın, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihanda hiç durmadan yürüyen bir yolcu olduğunu kaydediyor.2

Bediüzzaman Hazretleri bir rüya-yı sadıkada sırat köprüsü üstünde Peygamber Efendimiz (asm) ile buluşmuş, ondan ilim talep etmiş; Peygamber Efendimiz (asm) de ona “Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilm-i Kur’ân verilecektir.” Müjdesinde bulunmuştur.3 Bilahare bu ilm-i Kur’ân’ın, Risale-i Nur Külliyatı tarzında tezahür ettiğini, hakikat ilmi ve iman hakikatleri4 olarak ortaya çıktığını ve milyonların imanını kurtardığını görmekteyiz.   

Sıratta Buluşalım

Sırat köprüsü ahrette inşallah Peygamber Efendimiz (asm) ile buluşacağımız mekânlardan birisi olacaktır.  

 Hz. Enes (ra) anlatıyor: Ey Allah’ın Resulü! Kıyamet günü bana şefaat edin!” dedim. Peygamber Efendimiz (asm): “İnşaallah yapacağım!” buyurdular. 

Ben tekrar: “Sizi nerede arayıp bulayım?” dedim. 

“Beni ilk aradığın zaman sırat üzerinde ara!” buyurdular. 

“Size (orada) rastlayamazsam?” dedim. 

“Mizan’ın yanında beni ara!” buyurdular. 

“Orada da size rastlayamazsam?” dedim. 

 “Öyeyse beni havuzun yanında ara! Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam!” buyurdular.”5

Dipnotlar:

1 İbni Mâce, Zühd, 33.

2 Sözler, s. 35.

3 Tarihçe-i Hayat, s. 30.

4 Emirdağ Lahikası, s. 256.; Barla Lahikası, s. 119.

5 Tirmizî, Kıyamet, 10, 2435.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB: Suriye’ye destek vermeye hazırız

    İsrail’den saldırganlığa devam - BM’den Golan Tepeleri uyarısı

    BM kararının izinden gidilmeli

    Colani: İsrail gerilimi arttırıyor

    Gazzeli çocuklar Londra’da da hatırlandı

    Gazze’de kontrolü ele almaya hazırız

    Gençler bahis tuzağında

    Karadaği: İhtilaftan kaçının

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Atilla Sertel: Düşünce açıklamak suç olmamalı

    Basın hürriyetine keyfî müdahale

    Adliye binalarımız iyi, ama adalet yok

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    Miras tarlası olanlar dikkat

    Gazze'nin kuzeyi "çevre felaketi"nin eşiğinde: Sokaklar ceset yığınlarıyla dolu!

    Galatasaray ile Trabzonspor, 138. kez karşı karşıya geliyor

    Gazze'de 435 günde 44 bin 930 Filistinli katledildi

    'İmar hakkı aktarımı' nedir?

    ABD, HTŞ ile direkt temas kurduğunu açıkladı

    İsrail, Şam ile Dera ve Humus'a saldırdı

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Bir hamiyet hikayesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adam “kullanışlı” olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilge doktorların “reçete”si
    Şükrü BULUT

    Rusya safında Neoconlarla savaşan Kafkas ve Türk Orduları…
    Genel

    Gençler bahis tuzağında
    Genel

    Colani: İsrail gerilimi arttırıyor
    Genel

    Gazze’de kontrolü ele almaya hazırız
    Genel

    Karadaği: İhtilaftan kaçının
    Süleyman KÖSMENE

    Mizanda ve havuz başında Resulullah (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.