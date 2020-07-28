Yurt dışı kurbanları: Ucuz ve faziletli

Hayrettin Bey: “Yurt dışı kurbanlarında vekâlet problemi var mıdır?”

Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı bu sene de ortak bir koordine ile yurt dışında vekâlet usûlü ile kurban kesiyorlar. Yurt dışı kurbanları, kesildikleri memleketlerdeki hayvan fiyatı durumuna göre gayet ucuz olabiliyor. Oldukça fakir semtlerde dağıtım yapıldığı için de bu kurbanlar daha faziletli olmaktadır.

Fiyatının ucuz olmasından istifade ile bir hayvan yerine birden fazla hayvan kestirerek, aynı paraya daha fazla sevap alma imkânı da doğmuş oluyor. 2000 TL’ye bir kurban yerine üç kurban! Bir ibadet yerine üç ibadet! Sevabı inşallah üçe katlamış oluyor.

Bu sistemle yurt dışı kesimi için verilen numaraya para yatırmak suretiyle adak kurbanı olsun, akika kurbanı olsun, Kurban Bayramı kurbanı olsun, vekâlet yoluyla kestirilebilir.

Vekâlet vermek zor bir işlem değildir. Tek bir niyete bakar. Niyet kalpten yapılır. Havaleye ad, soyad ve telefon numaramızı yazdığımızda –inşallah- vakıf yetkililerine vekâlet vermiş oluruz. Dolayısıyla vekâlet verme problemi yoktur.

Avustralya Nur Vakfı’nın organize ettiği yurt dışı kesimleri bizzat vakıf kardeşler tarafından Etiyopya’daki ve Sudan’daki köylerden ve çobanlardan kurbanlıklar alınarak yapılacak ve hemen o bölgede dağıtılacak.

Bu hizmete öncülük eden Yeni Asya Vakfı yetkilileri ile Avustralya Nur Vakfı yetkililerine teşekkürler. Allah sa’ylerini arttırsın, bere- ketlendirsin ve kabul etsin. Âmin.

Hayvanlarda Kurban Olma Şartları

Salih Bey: “Hayvanlarda kurban olmaya engel kusurlar ve yaş şartları nelerdir?”

Kurban edilecek sığır iki yaşını tamamlamış, üç yaşına girmiş olmalıdır. Keçi ve koyun bir yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak bir yaşındakiler gibi semiz ve gösterişli olmak şartıyla altı aylıktan sonra koyun kurban edilebilir. Deve ise kurban edilmesi için beş yaşını doldurmuş, altı yaşından gün almış olmalıdır.

Kurban edilecek hayvan sağlıklı, âzâları tamam, kusursuz ve semiz olmalıdır.

Kötürüm derecesinde hasta, yürüyemeyecek kadar zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları, boynuzları, kuyruğu, dili veya memesi kökünden kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş hayvanlar kurban olmaz.

Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, biraz topal, deli, zararsız olmak şartıyla biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya biraz yırtılmış olmasında bir sakınca yoktur.

Kurbanda Hediyeleşme

Ramazan Bey: “Bazı yerlerde geline gelin kurbanlık koç gönderilir. Bu koçu gelin Kurban Bayramı’nda mı kesmeli, yoksa daha ileride kesebilir mi?”

Hediye sünnette vardır. Bizim güzel insanımız bu sünneti en nezih bir alan olan ibadette de uygulama zemini bulmuştur. Tebrike şayandır!

Gelin kurbanı madem hediyedir. Hediye verenin niyeti esastır. Hediye veren şahıs hangi niyetle vermişse gelin o niyet çerçevesinde tasarruf hakkına sahiptir. Eğer Kurban Bayramı’nda kesilecek niyetiyle vermişse, gelin bunu Kurban Bayramı’nda keser. Eğer adak niyetiyle vermişse gelin bunu dilediği bir tarihte keser ve adak olduğu için etini tasadduk eder.

Eğer safi koç olarak vermişse gelin bu koçu dilediği gibi kullanır. Mal sahibi olduğu için dilerse koç olarak besler. Dilerse Kurban Bayramı’nda kurban eder, dilerse adak olarak daha sonra keser. Veya bu konuda örf ve adetler ne diyorsa ona göre tasarruf eder.

Seferi Kurban Kesebilir

İstanbul’dan okuyucumuz: “İstanbul’da oturuyorum. Kurban Bayramı’nda Konya’ya gideceğim. Kurbanımı orada kesebilir miyim? Olmaz diyenler var.”

Seferi kişi kurbandan muaftır. Kurban kesmezse günahı yoktur. Fakat durumu ve imkânı müsait olup seferde bir zorluk olmayacaksa kurban kesebilir. Hiçbir sakıncası yoktur.

Seferi iken kurban kesmenin hükmü nafile olduğu halde, eğer keserse vacip sevabı alır. Yani vacip bir hükmü kendi rızasıyla yerine getirmiş olur. Allah kabul etsin. Âmin.