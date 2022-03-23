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23 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bediüzzaman Hazretlerini anma ve anlama haftası

Yasemin GÜLEÇYÜZ
23 Mart 2022, Çarşamba
21 Mart 28 Mart tarihleri arasında farklı şehirlerin istişare heyetlerince görüşülerek hanımlarca Bediüzzaman ve Risale-i Nur üzerine programlar organize ediliyor.

Ortaya adeta Bediüzzaman’ı Anma ve Anlama Haftası diyebileceğimiz yoğun bir takvim çıkıyor.

Dijital âlemde paylaşılan afişlerinden takip ettiğimiz kadarıyla program takvimleri şöyle: 

* 21 Mart: 10.00-12.00 İzmir Yeni Asya

“Bediüzzaman’ın Fedakârlık ve Kahramanlıklarına Mukabil Nur Talebelerinin Vazifeleri”

* 14.00-16.00 İstanbul Yeni Asya 

“Şefkat Kahramanı Bediüzzaman”

* 20:30 İzmir Yeni Asya

“Müzakereli Genç Dersi olarak: Ahirzamanda Müstakim Genç Olma”

* 22 Mart: Nevşehir Yeni Asya

“Sorularla Üç Said Dönemi”

* 24 Mart Perşembe

“Bediüzzaman’ı Anma Programı”

* 25 Mart: Karadeniz Bölgesi Yeni Asya

 “İttihad-ı İslam”

* 26 Mart: 20.30 Ege Bölgesi Yeni Asya 

“Kur’an Tilmizlerini Ve Hadimlerini İkaz Eden Ders Hücumat-ı Sitte”

* 28 Mart: 20.30 Ankara Yeni Asya

“Bediüzzaman’ın Rehberliğinde Asr-ı Saadeti Anlamak”

Ayrıca Kahramanmaraş’ta da hanımlar Bediüzzaman Hazretlerinin hayatıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdiler. 

ZENGİN MUHTEVA

Bu listede takip edebildiklerimiz gözümüze çarpanlar var. Mahallerce de ayrıca tertip edilen Risale-i Nur ve Bediüzzaman özel programları olduğunu duyuyoruz.  

Detaylı afişlerinden anladığımız kadarıyla çok zengin bir muhtevayla hazırlanan programlar ekran önünde ve arkasında kalabalık bir ekip çalışmasıyla sunuluyor. Sinevizyon, slayt gibi görsel malzemeler de sıkça kullanılıyor.  

Ailelerin katıldığı program olarak 20 Mart Bursa Bediüzzaman Mevlidi’nü ilk sırada sayabiliriz. Akabinde 27 Mart Pazar Günü İstanbul Halkalı’da (Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde) “Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru” başlığını taşıyan panel heyecanla beklenmekte.

HÜLASA  

Programlarda emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Nevruz-u Sultani ile âleme maddi manevi bahar sessizce ihtişamla geliyor inşallah… 

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