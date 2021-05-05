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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ramazan'da yazılan Risaleler - 3: Eskişehir Hapsinin meyvesi: 30. Lem’a

Yasemin GÜLEÇYÜZ
05 Mayıs 2021, Çarşamba 00:01
1935 yılının bir bahar günüdür.

Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri 120 kişilik bir grup olarak Isparta’da tutuklanıp kamyonlarla Eskişehir’e sevk edilirler.

Zira “Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor, rejim aleyhindedir, rejimin temel nizamlarını yıkıyor!” gibi uydurma gerekçelerle, hükümeti aldatıcı tertip ve suçlamalarla Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde, idam kastıyla ve muhakkak sûrette mahkûm edilmesi emriyle haklarında dâvâ açılmıştır.

Talebelerinden ayrı olarak bir koğuşa yerleştirilir.

1936 Mart’ında tahliye oluncaya kadar 11 aylık süre içinde çok zor şartlar altında yaşarlar. Otuzuncu Lem’a olan İsm-i Azam Risalesi, Birinci ve İkinci Şuâlar, 28. Lem’a böyle bir ortam içinde parça parça telif edilir. Bazıları çaydanlık altına yapıştırılmak suretiyle veya farklı şekillerde küçücük pusulalarla talebelerine ümit ve şevk aşılayan derslerini ulaştırır. 

Bugün rahat koltuklarımızda bu eserleri mütalâa ederken, konu başlarında yer alan kısacık notlar Bediüzzaman’ın Eskişehir günlerini bir nebze olsun bizlere hissettirir:

KUVVETLİ BİR DERS-İ AZAM

“Sekine nam-ı âlisiyle tabir edilen ve her biri bir ism-i azam olan veyahut altısı birden ism-i âzam bulunan Esma-i Hüsnadan Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs ism-i şeriflerine ait pek çok kıymettar ve Risale-i Nur’un şaheserlerinden biri olan bu lem’a…” sözleriyle Lem’alar’ın sonundaki Fihrist Risalesinde tanıtılan bu lem’a da Hz. Ali’nin (ra) kaside-i Ercüze’sinde ve Celcelutiye’sinde esas alınan isimlerin tefsiri muhteşem bir şekilde yapılmıştır. 

Her bir ismin tefsirine başlarken verilen kısa izahlardan anladığımıza göre:

Kuddüs ve Adl ismi Şaban-ı Şerif’in ahirinde,

Hakem ismi Ramazan-ı Şerif’te,

Ferd ve Hayy ismi Şevval-i Şerif’te,

Kayyum ismi Zilkade ayında kalbe, akla doğmuş, kaleme alınmıştır. 

HÜLÂSA

Bediüzzaman Hazretleri ve Talebelerine Eskişehir Hapsi’nde “teselli veren” ve “Eskişehir Hapishanesi’nin bir meyvesi olan” bu muhteşem Risaleyi Ramazan ayının bu son günlerinde okuyup tefekkür etmeye ne dersiniz?

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