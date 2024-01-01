2023’te Yeni Asya

Geride bıraktığımız 2023 senesindeki yayın ve hizmetlerimizden kısa ve özet bir hatırlatma yapacak olursak:

* 54. yılımıza girerken özel sayı olarak hazırladığımız 21 Şubat gazetemiz, 6 Şubat depremi ağırlıklı mesajları ve muhtevasıyla yoğun ilgi gördü ve takdir topladı.

* Üstadın 63. vefat yıldönümü vesilesiyle 23 Mart’ta çıkardığımız özel sayımız da aynı şekilde takdirle karşılandı.

* 25 Şubat’ta İstanbul’da, 18 Mart’ta Ankara’da yaptığımız 54. yıl programları şevke medar oldu.

* Basın İlan Kurumunun gazetemize uyguladığı keyfî ilan ambargosuna karşı açtığımız davalarda İstanbul 10. ve 6. İdare Mahkemeleri, kurumun aldığı “ilan yayınlama hakkımızı durdurma” kararının hukuka aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti. Bu kararların uygulanmasını bekliyoruz.

* Gri pasaport için açtığımız davada hukukî süreç devam ediyor.

* AYM’nin cezaevlerindeki Yeni Asya yasağı için verdiği “hukuka aykırı” ve basın kartı gasbı konusunda idare mahkemelerinin verdiği iptal kararları, hukuk mücadelemizde aldığımız olumlu sonuçlar olarak kayda geçti.

* Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Çizerimiz İbrahim Özdabak’a verilen mahkûmiyet kararı istinafta esastan bozuldu.

* Münacatü’l-Kur’an isimli dua kitabına, Yeni Asya yayını olduğu için yapılan engelleme AİHM’e gitti ve Türk hükümeti daha ağır bir tazminat ödememek için “dostane çözüm”ü kabul ederek başvuru sahibine 1000 euro ödemeyi teklif etti.

* AİHM’in Yalçınkaya kararı Yeni Asya’nın bu dönemde de hukuk ve adalet ekseninde ortaya koyduğu duruşu teyid etti.

* 14-28 Mayıs seçimlerinde, her zaman olduğu gibi ülkenin gerçek bir demokrasi ve hukukla yönetilmesi ekseninde bir tavır ortaya koyduk. Çıkan neticeye rağmen, her hal ve şartta demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, hukuk ve adaleti savunmaya; istibdada, antidemokratik uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı çıkmaya devam ediyoruz.

* Geçen dönemde, gazetemizdeki yazı yoğunluğunun ve buna bağlı olarak Yayın Heyetimizin iş yükünün artması üzerine, yayın öncesi yazıların incelenmesi için Yönetim Kurulu ve Yayın Heyetimizin ortak çalışmasıyla yeni bir sistem oluşturuldu. Konularına göre uzman ve müktesebatı olan okuyucularımızdan tetkik heyetleri teşkil edildi. Haftalık veya gayrimuntazam fasılalarla gelen yazılar bu heyetlerce değerlendirildikten sonra yayınlanıyor. Günlük yazılar ise öteden beri olduğu gibi Yazıişleri bünyesinde inceleniyor.

* Neşriyat hizmetlerimizi genç kadrolarla takviye etme hedefimiz çerçevesinde, ilgili heyet ve komisyonlarımızın organizasyonu ile yapılan gençlik şûrâlarının bir meyvesi olarak, genç arkadaşlarımızın hazırladığı Fidanlık eki aylık periyodlarla portalımızda yayınlanmaya başlandı ve 12. sayısına erişti.

Bugün girdiğimiz 2024’te de 54 yıllık tavizsiz istikrar çizgisinde hep birlikte yeni hizmet hamlelerine imza atmak duasıyla yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.