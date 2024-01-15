Bekir Berk’le Unutulmaz Hatıralar

Yeni Asya Neşriyat, sayısı binleri bulan Risale-i Nur davalarının “efsane avukatı” ve örnek dava adamı, gazetemizin kurucu kadrosundan ve başyazarlarından merhum Bekir Berk’in, kendisiyle yolu kesişenlerin diliyle anlatıldığı hatıralarını yayın hayatına kazandırdı.

Muhammed Nur Sungur tarafından kaleme alınan eserde yazar, ağırlıklı olarak Cidde’de 5 sene birlikte kaldığı, Cidde Radyosunda beraber çalıştığı Bekir Berk’in hizmet hatıralarını anlatıyor.

Bu hatıralarda Av. Berk’in, Risale-i Nur’un radyo diliyle ilk kez yayınlanmasına öncülük ettiği Cidde Radyosu serencamından manidar anekdotlar aktarılıyor ve memleketten uzakta da olsa Yeni Asya’yı dikkatle takibine özellikle vurgu yapılıyor.

Yazar, Bediüzzaman Hazretlerinin önde gelen talebelerinden olan babası merhum Mustafa Sungur’un dava duruşmalarında Av. Bekir Berk tarafından yapılan cesur müdafaaların da yakın şahidi olarak gözlemlerini aktarıyor.

Eserin son bölümünde, sağlığında ve hastalığı sırasında Bekir Berk’in yakınında bulunanlarca kaleme alınan hatıra yazıları ve mektuplaşmalara yer veriliyor.

Hatıraların satır aralarında; Bekir Berk’in sosyal hayatı, örnek duruşu, insanî ilişkileri, tavır ve meziyetleri, dava şuuru, Sünnete bağlılığı, ahlâkî hassasiyetleri öne çıkıyor.

Alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inandığımız bu eserde çoğu hatıra ilk defa gün yüzüne çıkıyor…

Eser, Yeni Asya satış noktaları ile www.yeniasyakitap.com adresinden temin edilebilir.

Hayırlı olması duasıyla yazarını tebrik ediyor, istifadeli okumalar diliyoruz.

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Çukurova Kitap Fuarındayız

Manisa, Denizli, Samsun, Kayseri, Mersin, İzmir, Şanlıurfa, Burdur, İstanbul, Ankara kitap fuarlarından sonra Adana’dayız. TÜYAP tarafından Adana Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak yer alıyoruz. 13 Ocak’ta açılan fuar, 21 Ocak akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Adana Temsilciliğimizin katkılarıyla açtığımız standımıza tüm kitapseverleri davet ediyoruz.