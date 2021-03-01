Dünyada 52. yıl coşkusu

Yarım asrı aşkındır Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak hizmetine devam eden Yeni Asya’nın 52. yılına, tazelenen bir şevk ve heyecanla girdik.

21 Şubat’ta KKTC’den Eyüp Aktaş, Avustralya’dan Refik Koyu, Avusturya’dan Mikâil Yaprak, Almanya’dan Safvet Efe, Fransa’dan Abdullah Kuşe, ABD’den Uğur Akar ve Medine’den Ahmet Emin Koçak’ın katılımıyla gerçekleşen ve gerek Türkiye’nin dört bir köşesinden, gerekse dünyanın birçok yerinden yoğun ilgiyle izlenen kutlama programımız bu şevk ve heyecanı katladı.

Program esnasında gazetemizin internet sitesiyle ilgili olarak aktarılan bilgiler de:

‘Haber portalı olarak 5 yıldır hizmet veren www.yeniasya.com.tr ‘yi ziyaret eden 202 ülkeden 30 milyonu aşkın kullanıcı 237 milyon sayfa görüntülenmesine ulaştı.”

Bu bilgilerin diğer detaylarını bilâhare ayrıca paylaşacağız ve dijital ortam imkânlarının önümüze nasıl sonu olmayan bir hizmet alanı açtığını çok daha net göreceğiz.

Programımıza katılan konuşmacılara ve izleyen herkese teşekkür ediyoruz.

***

Bir teşekkür de özel sayımızda yayınlanan mesajlarıyla 52. yılımızı kutlayan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı Hüseyin Çelik, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AP eski Milletvekili Recep Özel, SP Sözcüsü Birol Aydın, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, DESAM Başkanı Gürkan Avcı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, SP GİK üyesi Muammer Bilgiç, AYM eski üyesi Prof. Dr. Sacit Adalı, Ahmet Taşgetiren ve Prof. Dr. Mehmet Altan ile ilan, telefon ve mesajla tebriklerini ileten ve 52. yıl özel sayımız için ek gazete talepleriyle bize yine güç ve destek veren bütün okuyucularımıza.

***

Sıra 23 Mart’ta

21 Şubat’tan sonra, her sene olduğu gibi, Üstadın vefat yıldönümü olan 23 Mart’a hazırlanmaya başladık. 52. yıl heyecanından aldığımız şevk ve enerjiyle 23 Mart’ı da hizmetimizde yeni bir hamle vesilesi kılmak için istişarelerimiz devam ediyor. Neticelerini olgunlaştıkça paylaşacak ve hayata geçireceğiz inşaallah.

***

Bilişim Heyetinin notu:

Risale-i Nur Külliyatı mobil uygulamada şu anki bulunduğumuz aşamada tetkik heyetin bildirdiği görsel uyumsuzlukları sistematik bir şekilde çözebildik. Tetkik heyeti çalışmalarına devam ediyor.

Bu sırada bütün kitaplara haşiye ve dipnotlar eklendi ve kelimelere lûgatçedeki karşılıklarını yerleştirmede tek kelimeli lûgatçeler eklendi.

Sırada birkaç kelimeden oluşan terkiplerin lûgatçe karşılıklarına bağlantı kurmak var.

Ardından yapılacaklar arasında ise başlıkların ve sayfa numaralarının tanzimi geliyor.