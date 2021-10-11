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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Gazeteyi tanıtmak için

Yeni Asya'dan Size
11 Ekim 2021, Pazartesi
Yeni dönemdeki en önemli önceliklerimizden birinin, gazetemize hem kâğıt baskısıyla, hem de e-gazete formatıyla daha fazla sahip çıkmak olduğunu ifade etmiştik.

Tanıtım çalışmaları bu noktada özel bir yere ve öneme sahip.

Ve tanıtımın en masrafsız ve kolay yollarından birini, bir okurumuz, hafta içinde gönderdiği mesajda şöyle anlatmış:

“Gazetemizi çok beğeniyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun.

“Benim bir alışkanlığım gelişti. Gazeteyi okuduktan sonra toplu ulaşım (otobüs, metro vs)’de bırakıyorum. Farklı kesimler görsün ve duysun diye.

“Bıraktıktan sonra uzaktan takip ettiğim zaman  gazeteyi sadece ismine bakıp bırakandan tutun, uzun uzun okuyana, muhtemelen evinde okumak için alıp poşetine koyana kadar çok farklı yolculara şahit oldum. 

“Böylece en azından birçok insan gazeteyi görmüş, haberdar olmuş oluyor. 

“Gazetenin bir-iki gün eski olması bile fark etmiyor, tarihe pek fazla bakan olmuyor başlangıçta. Zaten Yeni Asya eskimez. 

“Eğer toplu ulaşım kullanmayacaksam civarımdaki apartmanların girişine posta gibi rahatsız etmeyecek tarzda sıkıştırıyorum.”

Okurumuza mesajı ve gayretleri için teşekkür ediyoruz.

***

HAREKETLİLİK ARTIYOR

Yeni sezondaki hizmet hareketliliği birçok yerde kendisini hissettirmeye başladı.

Bunu, mahallerde yapılan bu manadaki faaliyetlerin gazetemize yansıyan haberlerinden takip ediyoruz.

İzmir’in üniversite beldesi olan Bornova İlçesinde gazetemizi ve Yeni Asya Neşriyat yayınlarını tanıtmak için Cumhuriyet Meydanına kurulan stand bunlardan biri.

Burada ve ayrıca civardaki dükkânlara dağıtılan gazetemiz ve kitaplarımız, standa uğrayanlardan, öğrencilerden ve esnaftan yoğun ilgi gördü.

Bir başka etkinlik 3. Afyonkarahisar Kitap Fuarına iştirakimiz oldu. Yeni Asya Neşriyat olarak Afyonlu okurlarımızın kararı ve inisiyatifiyle katıldığımız fuarda, Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımız büyük ilgiyle karşılandı.

Çok sayıda ziyaretçi yayınlarımız ve hizmetlerimiz için tebriklerini iletirken, stand ekibimiz, kitaplarımızın tanıtım ve satışını yaptı, Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında sorulan sualleri cevapladı.

İstanbul Sirkeci Garında düzenlenen ve dört dergimizle katıldığımız dergi fuarı da, yeni dönemin kayda değer etkinliklerinden biri oldu.

Bu hareketliliğin artarak devamını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.

***

RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ

Kurulduğu 1993’ten beri çok değerli hizmetler veren Risale-i Nur Eğitim Merkezi, pandemi sebebiyle ara verdiği faaliyetlerine 1 Kasım’dan itibaren devam edecek. 

Hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz.

***

YENİ ASYA VAKFI SEMİNERLERİ

Yeni Asya Vakfı merkezindeki seminerlerin ikincisi dün Prof. Dr. İlyas Üzüm tarafından verildi. EuronurTV’nin canlı olarak yayınladığı “İslamiyet ve radikalizm” konulu seminer yoğun katılım ve ilgiyle takip edildi.

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