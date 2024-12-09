Geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da gerçekleşen 5. Gençlik Şûrâsı, gençlerin heyecan ve enerjisiyle dolu bir ortamda, “Geleceğin Hizmeti, Hizmetin Geleceği” vizyonuyla toplandı. Şûrâda, gençler hem geçmişte alınan kararları değerlendirdiler, hem de geleceğe yönelik önemli projeler üzerinde çalıştılar.

Yaklaşık 50 katılımcının yer aldığı bu anlamlı faaliyet UMEK, Risale-i Nur Eğitim Merkezi, Risale-i Nur Enstitüsü ve YUHİB tarafından koordine edildi. Toplantıya YK Başkanımız İzzet Atik’in yanında Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim İriboz ve Hasan Güneş de katıldı.

Gençler hem teknolojik, hem de sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelişmeleri müzakere ederek geleceğe dair ümit verici projeleri konuştular ve kararlar aldılar.

- Fidanlık Gazetesi’nin Geliştirilmesi: Elektronik ortamda çıkarılan bu gazete eki, gençlerin fikirlerini ifade edebileceği, daha fazla kişiye ulaşabilecek bir platform olarak değerlendirildi. Gençler, Fidanlık’ın görsel ve içerik kalitesini arttırmaya yönelik tekliflerde bulundular.

- Yapay Zekâ ve Metaverse Uygulamaları: Dijital dünyanın sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanmak için, yapay zekâ tabanlı projeler ve metaverse ortamlarında yeni hizmet platformlarının kurulması gündeme geldi. Bu yeniliklerin hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmada kilit rol oynayabileceği vurgulandı.

- Dil Öğrenimi ve Geliştirme: Yabancı dil öğrenmenin hizmetlerdeki etkisi üzerinde duruldu. Risale-i Nur’un farklı dillere çevrilmesi ve bu eserlerin geniş bir coğrafyada tanıtılması için dil öğreniminin kilit bir rol oynadığı ifade edildi.

- Yurtdışı Okuma Programları: Gençlerin yurt dışında düzenlenen programlara katılımının teşvik edilerek, uluslararası hizmetlerde etkin rol almalarının önemi vurgulandı.

- Aktiviteler: Farklı dillere ve ülkelere yönelik tanıtım programlarının planlanması teklif edildi.

Programda ayrıca alanında uzman bir isim gençlerle tecrübelerini paylaştı:

- Dr. Kenan Taştan: Eğitim alanındaki birikimlerini gençlere aktardı. Onların ilim yolculuklarında rehberlik edebilecek önemli tavsiyelerde bulundu.

Gençlik Şûrâsı, bir kez daha gençlerin hizmet odaklı projelere duyduğu heyecanı ve bu alandaki potansiyellerini ortaya koydu. Geleceğin dijital dünyasında etkili bir yer edinmek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve uluslararası alanlarda daha aktif bir rol oynamak için geliştirilen bu vizyon, yeni nesil için ilham kaynağı oldu.

Şûrânın ardından alınan kararlar, gençlerin sadece bugünü değil, geleceği de inşa edeceklerine dair güçlü bir mesaj verdi. Bu anlamda, şûrâ sonrası yapılacak çalışmaların hem hizmetlerimize, hem de topluma katkı sunacağına inanıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, gençler hem şahsî, hem de kolektif gayretleriyle geleceğin hizmetlerini şekillendirmeye devam edecekler inşallah.

Hayırlı haftalar diliyoruz.