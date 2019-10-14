Hizmetlere yoğunlaşmak

Üstad Bediüzzaman kıyamete kadar okunacak ve Kur’an nurlarıyla ufkumuzu aydınlatıp yolumuza ışık tutacak eserleri içinde yine her zaman müracaat ve tatbik etmemiz gerekli ölçüleri ihtiva eden lâhika mektuplarından birinde diyor ki:

“Risale-i Nur şakirtleri, Risale-i Nur hizmetini her belâya, her derde bir çare, bir ilâç bulmuşlar… Elbette bu dehşetli yeni belâlara, musîbetlere karşı da yine Risale-i Nur’un hizmetiyle mukabele etmeliyiz.”

(Kastamonu Lâhikası, s. 182)

Belâ ve musîbetlere hizmetle mukabele ve bu halleri hizmetle bertaraf etmek...

Ve sıkıntıları yine hizmetle aşmak...

Risale-i Nur’dan aldığımız dersle şiarımız ve parolamız hep bu olmalı.

Üstadın “Kâinata değişmem” dediği önde gelen talebelerinden, Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in “Sıkıntılar bitmez. Münakaşalardan çekilin, çünkü öyle şeyler muvakkattır. Ağzınız sussun, eliniz çalışsın” sözlerinden hareketle, hep ifade edegeldiğimiz üzere, bugüne kadar hiç eksik olmayan, bazan peş peşe gelen, hattâ kimi zaman iç içe geçen çok yönlü sıkıntıları hep hizmete daha fazla sahip çıkıp farklı alanlardaki hizmet projelerine yoğunlaşarak aştık.

Yine öyle yapacağız.

Sıkıntı ve problemleri değil, hizmet projelerini konuşacağız.

Risale-i Nur’u, onun şerh ve izahı mahiyetinde yayın yapan gazetemizi ve yine bu çerçevede neşredilmiş kitaplarımızı, dergilerimizi, diğer yayınlarımızı geliştirme ve daha çok insana ulaştırma gayretlerimizi arttıracağız.

Yeni çağın getirdiği iletişim teknolojilerini hizmetlerimiz için daha verimli kullanmanın projelerini geliştireceğiz.

Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarına çok daha fazla yoğunlaşacağız.

Bu alanlardaki çalışmaları ilgili ve kabiliyetli gençlerimizle birlikte gündeme alacak, projeler geliştirecek ve hep beraber peyder pey, ama sür’atle hayata geçirmek hedefimiz.

Evet, gündemimiz hep birlikte hizmete odaklanmak ve yoğunlaşmak.

Allah yardımcımız olsun.

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Yeni Asya farkı

Arkadaşımız Netice Kübra Görentaş, geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen 4. Yeni Medya Çalışmaları Ulusal Kongresinde Yeni Asya’yı değerlendiren bir sunum yaptı.

İlgiyle karşılanan ve İngilizcesi de talep edilen sunumu izleyen hocalardan biri “Yeni Asya’nın Bediüzzaman Said Nursî çizgisinde yayın yaptığını bilmiyordum, öğrendim, çok iyi oldu” derken, bir başka dinleyici Yeni Asya’nın her zaman mı bu dili kullandığını, siyasî dönüşümlerden etkilenip etkilenmediğini sordu.

Yeni Asya farkını o platforma taşıyıp yansıtan Görentaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.