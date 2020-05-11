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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Kampanyalarımız peş peşe ve iç içe

Yeni Asya'dan Size
11 Mayıs 2020, Pazartesi 00:01
Son dönemde gerek gazete, gerekse Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere kitap neşriyatımız için ard arda başlattığımız kampanyalar devam ediyor.

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E-GAZETE

Bunlardan biri, bir aylık ücretsiz e-gazete aboneliği kampanyası. Bilhassa korona tedbirlerinin ve özellikle hafta sonlarındaki sokağa çıkma yasaklarının kâğıt gazeteye ulaşmayı çok zorlaştırması üzerine başlattığımız bu kampanyayı daha çok insana duyurma noktasındaki gayretlerin elbirliğiyle, daha da hızlandırarak ve yaygınlaştırarak devamını diliyoruz.

Bu arada, daha uzun süreyle ücretli abonelik taleplerindeki artışı da memnuniyetle ve teşekkürlerimizle duyuruyor; “E-gazeteye abone olmayan kalmasın” parolasıyla devam edelim diyoruz.

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GAZETE DAĞITIMI

E-gazete kampanyası devam ederken kâğıt gazetenin de ihmal edilmemesi ve aksatılmaması gereğini her fırsatta vurguluyor; bilhassa bu süreçte dağıtımdaki gazetelerin mümkün mertebe iade ettirilmemesi icab ettiğini vurguluyoruz.

Büyük şehirlerimizden birindeki bir okurumuzun, önceki hafta sonu uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra hafta başı yaptığı ilk işi anlattığı mesajı bu noktada çok güzel bir örnek:

“Sabah 07.30’da, üç günlük gazeteleri aldım. İçerideki Cuma dahil bana ayrılan 13x4=52 gazeteyi alıp dağıttım. Ama iyi ıslandım. Helâl olsun. Ayrıca iki tane gazeteyi de bayiden aldım. Yeni Asya mutlaka yaşamalı. Herkes elini taşın altına koysun. Yeni Asya Bediüzzaman’ın gazetesi. Nur cemaatinin lâhika mektubu.  Pusulası.”

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CEZAEVLERİ İÇİN RAMAZAN KAMPANYASI

Detayları gazetemizdeki duyurularda belirtilen bu kampanyada büyük ve orta boy Risale-i Nur Külliyatları ile Cep Boy Risale Seti (İhlâs Risalesi ve Hücumat-ı Sitte, Uhuvvet ve Tabiat Risaleleri, Küçük Sözler, Yirmi Üçüncü Söz, Münâcât, Ramazan-İktisat-Şükür Risaleleri, Münâzarât) ve Medrese-i Yusufiye Seti (Medrese-i Yusufiye, Meyve, Haşir ve Sünnet-i Seniyye Risaleleri, Gençlik ve Hizmet Rehberleri, Namaz ve Hikmetleri, Beyanat ve Tenvirler, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp) büyük indirimlerle sunuluyor.

Cezaevlerinden yoğun şekilde gelmeye devam eden talepleri karşılayarak Ramazan ayında artı sevap kazanmak isteyen imkân sahipleri için güzel bir fırsat.

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HASTALAR RİSALESİ

Eşzamanlı olarak devam eden bir kampanyamız da Hastalar Risalesi’yle ilgili. İzmir’de başlayıp Eskişehir, İzmit, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa gibi illerimizde devam eden kampanyada, bütün hastalar için en etkili Kur’anî ilaçları ihtiva eden bir reçete niteliğindeki bu eser hastalara ve sağlık görevlilerine ulaştırılıyor.

Nevşehir bu faaliyetine Ramazan-İktisat-Şükür, Münâcât, Yirmi Üçüncü Söz, Küçük Sözler, Hanımlar Rehberi ve Münâzarât’tan oluşan bir paketi de dahil etti. Tebrik ediyoruz.

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ZEKÂTLAR BU HİZMETLER İÇİN

Öteden beri ifade ettiğimiz gibi zekâtların münhasıran bu hizmetlere tahsisinde büyük maslahatlar var. Tekrar hatırlatmış olalım.

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