Kampanyalarımız

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” gibi iddialı bir sloganla yola çıkan Yeni Asya Neşriyat, kurulduğu günden beri bu idealini gerçekleştirmek için çalışıyor.

Risale-i Nur Neşriyatı ve her biri onun şerh ve izahı mahiyetinde olan birçok değerli eseri yayın hayatımıza kazandırdı. Yine bu ideal doğrultusunda düzenlediği kampanyalarla sizlerin de maddî manevî katkıları ölçüsünde, sayısı milyonları aşan kitap ve setleri muhtaç gönüllere ulaştırdı.

Evler, okullar, işyerleri birer kütüphaneye dönüştü. Ve kütüphaneleri süsleyen bu eserlerin eş zamanlı olarak ulaştığı noktalardan biri de cezaevleri oldu. Elbette ulaşılan her kişi, her mevzi önemli idi, ama müellif-i muhtereminin ifadesiyle “Nurlar’a ekmek gibi muhtaç” olanların çokça bulunduğu bu yerlere ulaşmak ise daha ayrı bir önem kazanıyordu.

Devrin müstebitleri tarafından haksız yere tutulduğu hapishaneleri, mahkûmlar için birer “ıslahhane” haline getiren Bediüzzaman, “medrese-i Yusufiye” adını verdiği cezaevlerinde yazdığı mektuplarla Nurlar’ın intişarına çalışmıştı. Ve şu müjdeyi de vermişti: “İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” Ve de “Hem birkaç yerde hapishane müdürleri iki üç vilâyette karar vermişler ki: ‘Biz hapishaneleri Medrese-i Nuriye yapacağız ki, bizim mahpuslar da Denizli, Afyon hapisleri gibi Nurlar’la ıslah olsunlar’” demişti.

İşte bundan hareketle, yayınevimiz ve satış servisimiz kampanyalarımızı bu müjdelerin tahakkuku noktasında yoğunlaştırdı. Tanzim eser Medrese-i Yusufiye Risalesi yayınlandı. Aynı adla setler hazırlandı. Cezaevlerine yönelik Külliyat ve set kampanyası başlatıldı.

Bu konuda hayli de mesafe kat etti. Kader Mahkûmları Derneği adlı yasal bir kuruluşla yaptığımız kurumsal işbirliği dâhilinde gönderilerimiz adresine ulaşıyor. “İçerideki” düşünce ve görüşü ne olursa olsun her kesimden talep sahibine “Nurlar’ı tevzi” noktasında el uzatabildiğimiz gibi, “ceza ve ıslahevi” kütüphanelerine demirbaş kaydettirme imkânı da buluyoruz.

Risale-i Nurlar’ın ellerine ulaştığı teselliye muhtaç bu gönüller hakikî teselliyi Nurlar’da bulduklarını bize yazdıkları mektuplarda dile getiriyorlar. Bir tanesini paylaşalım.

“Yeni Asya Neşriyat Müdürlüğüne,

Geçen yıl sizden Risale-i Nur Külliyatı istemiştim. Gönderdiğiniz Külliyattan azamî derecede istifade ettim. Risale-i Nurlar’ı anlama ve iman hakikatlarını kavrama yönüyle kendimi geliştirmeme vesile olduğunuz için sizlere teşekkürlerimi arz ederim. Sizin vesilenizle gönderdiğiniz Külliyatı altı kez okumuş oldum” diyor ve duâ ediyor.

Hayırlı ve bereketli haftalar diliyoruz.