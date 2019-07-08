Kurban Bayramı yaklaşırken

Üç aylar, Ramazan, bayram derken, bir Kurban Bayramı daha yaklaşıyor.

Allah nasip ederse 11 Ağustos Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramına beş haftadan az bir zaman kaldı.

Malûm, Kurban Bayramı deyince, adı üzerinde, kurban ibadeti gündeme geliyor.

Bu ibadetin yerine getirilmesi noktasında, her sene olduğu gibi, bu bayramda da yurt içi ve dışı kurbanlarda Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı hizmetinizde.

Yurt dışı kurbanlar Avustralya Nur Vakfının ehl-i hizmet ve tecrübeli ekipleri tarafından Afrika’da kestiriliyor ve etleri oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gazetemizde ve internet sitemizde çıkan duyurularda ifade edildiği gibi, yurt içi kurban fiyatları 1550, yurt dışı 600 TL.

Okuyucularımız durumlarına ve şartlarına göre tercihlerini yaparak duyurulardaki irtibat telefonları ve mail adresi üzerinden bildirebilir ve ödemeyi de belirtilen hesap numaralarına bankamatiklerden ayrıca havale ücreti ödemeksizin yapabilirler.

Yeni Asya Vakfı sitesindeki online bağış butonu da kullanılabilir.

Allah şimdiden kurbanlarınızı kabul etsin.

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Medrese-i Yusufiye Seti kampanyamıza yoğun ilgi

Geçen hafta duyurduğumuz ve Medrese-i Yusufiye Risalesi, Meyve Risalesi, Gençlik Rehberi, Haşir Risalesi, Hizmet Rehberi, Bediüzzaman Cevap Veriyor ve Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp isimli eserlerden oluşan 7 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti kampanyamız yoğun ilgi görüyor.

Üzeri fiyatı 160 TL iken kampanya fiyatı 115 olarak belirlenen setteki kitaplara da, Risale-i Nur Külliyatı’na da, gazetemize de cezaevlerindeki mahpuslardan çok büyük talep var.

Set kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Sayıları giderek azalsa da bazı cezaevlerinde özellikle Yeni Asya damgalı Risale-i Nur eserlerine ve gazetemize çıkarılan keyfî engellerin de artık tamamen sona ermesini diliyor, bekliyor ve bu noktada yetkilileri bir kez daha göreve çağırıyoruz.