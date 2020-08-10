Mağaza temsilcilerimizi Barla’ya bekliyoruz

Barla’da her yaz yapılmasını gelenek haline getirdiğimiz mağaza temsilcileri toplantımızı geçen yıl Haziran’ın son haftasında gerçekleştirmiştik.

İzmir, İzmit, Ankara, Kastamonu, Karabük, Bursa, Burdur, Düzce, Sakarya, Çorlu, Kırşehir, Tokat, Uşak, Konya, Isparta, Mersin ve Trabzon’dan temsilcilerimizin iştirak ettiği bu toplantıda evvelâ yine Barla’da önceki yıl Temmuz’da yapılan toplantının sonuç ve kararları gözden geçirilmiş;

Ardından gazete, kitap, dergi satışları, takvim ve promosyon çalışmaları, kampanyalarımız, satış kanallarımız, fuarlar, e-satış mağazamız (yeniasya.kitap.com), e-gazete satışı, satış mağazalarımız, cezaevi kütüphaneleri, dijital yayıncılık ve sosyal medya, özel orta boy Külliyat satışları başlıkları ile belirlenen gündem maddeleri enine boyuna görüşülmüş;

Satışların nasıl arttırılabileceği hususundaki proje ve teklifler istişare edilmiş;

Gazeteyle ilgili olarak tanıtım gazetesi ve elden dağıtım çalışmalarına yeniden ağırlık verilmesi üzerinde durulmuş:

Gazetenin yayınlarında hak, hukuk, adalet, demokrasi eksenindeki çizginin devamı ve siyasette de muktesit, dengeli duruşun korunması gereği vurgulanmış;

Kitap satışlarında otomatik listelerin daha dinamik hale getirilerek ön talep alınıp güncellenmesi benimsenmiş;

Çocuk yayınlarına çok özel bir önem verilmesi, İman Setinin geliştirilerek devam ettirilmesi, bu alandaki yenilikler takip edilerek benzeri olmayan orijinal projeler geliştirilmesi ve bir çocuk kitapları yayın kurulu oluşturulması teklifleri kabul görmüş;

Takvim çalışmalarının Bediüzzaman ve Yeni Asya blok takvim olarak iki çeşit üzerinden yürütülmesi uygun görülüp ön talepler alınmış;

Cezaevlerine Külliyat başta olmak üzere kitap, dergi ve takvimlerimizin ulaştırılmasına yönelik kampanyaların sponsor desteğiyle sürdürülmesi hususunun altı çizilmiş;

Gerek tanıtım, gerekse satış açısından büyük önem taşıyan kitap fuarlarına katılımlarımızın devam etmesi gerektiği ifade edilmiş;

Satış mağazalarının her yönüyle taşıdığı büyük önem tekrar vurgulanmış:

Dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarındaki çalışmalarımız hakkında bilgi verilip fikir teatisi yapılmış;

Yarım asırlık yayın tarihimizde örnekleri defaatle yaşandığı üzere, bütün sıkıntıların şahs-ı manevî olarak hizmete daha fazla sahip çıkmak suretiyle aşıldığı tekrar vurgulanmış;

Bu durumun, içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılar için de geçerli olduğu vurgulanarak, yine ve zorlukların daha da güçlendirdiği bir şevkle hizmet projelerine odaklanmamız çağrısı yapılmıştı.

Geride kalan yaklaşık 14 ayda bu hedeflerin bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı imkânsızlıklar sebebiyle yapılamadı, önemli bir kısmı da koronadan olumsuz etkilendi.

Bunları ve diğer gündemleri görüşmek üzere, bu hafta sonu yine Barla’da mağaza temsilcilerimizle bir araya gelmeyi planlıyoruz.

14-16 Ağustos Cuma-Pazar günleri Barla’da buluşalım inşaallah.