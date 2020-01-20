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20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Neşriyat temsilcileri toplantısı

Yeni Asya'dan Size
20 Ocak 2020, Pazartesi
Yeni Asya’nın ikinci 50 yıl seferberliği artan ve yayılan bir heyecanla devam ederken, bu çerçevede hayli zamandır düşündüğümüz, ilk fırsatta yapacağımızı duyurduğumuz ve beklenen neşriyat temsilcileri toplantımızı 1 Şubat Cumartesi günü İstanbul’daki hizmet binamızda gerçekleştireceğiz inşaallah.

Bu toplantıda gazetemizle kitap ve dergi neşriyatımızın halihazırdaki mevcut durumunu, devam eden çalışmalarımızı ve ileriye dönük projelerimizi temsilcilerimizle birlikte enine boyuna müzakere ederek değerlendireceğiz.

Gazetemizde son günlerde çıkan ilânlarda da görüldüğü gibi, çoktandır mevcudu tükenmiş olup da istenen ve peyder pey yeni baskıları yapılan kitaplar peş peşe okurlara sunuluyor: 

Sünnet-i Seniyye Risalesi, Beyanat ve Tenvirler, Risale-i Nur’da Namaz ve Hikmetleri gibi. 

Bunları yeni eserler takip edecek.

Bu hareketlenme, malûm sebeplerle yaşanan sıkıntının aşılmakta ve hizmetlerimizin yeniden yoluna girmekte olduğunu gösteriyor. 

İnşaallah çok daha güçlü hizmet hamlelerini yine elbirliğiyle gerçekleştireceğiz.

Neşriyat toplantısında ikinci 50 yıl seferberliği hakkında da bilgi verilecek ve bu kampanya için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.

İl ve ilçe neşriyat ve mağaza temsilcilerimizi 1 Şubat’ta bekliyoruz.

***

Seferberberliğe hukukçu katkısı

İkinci 50 yıl seferberliği hukukçu arkadaşlarımızın whatsapp grubunda müzakereye açıldı. İlk mesajlardan bazıları:

l Herkes bir gümüş üyelik alsın, Barla sosyal tesislerinde 3 gün buluşalım, program yapalım.

l Barla teklifi güzel. Ancak altın, platin , elmas üyelikleri de bizleri bekliyor. Haydi bismillah. Gün bugün.

l Yazı ile katkıda bulunulabilir.

l Bir hukuk köşesi düşünülebilir. 

l Bir adalet ve hukuk kongresi müzakere edilebilir.

l Yeni Asya’nın verdiği hukuk mücadelesi seminer ve/veya konferans olarak anlatılabilir.

Teklifler devam ediyor ve edecek.

***

2020’deki mübarek gün ve geceler

2020’deki mübarek gün ve gecelerle bayramların tarihlerini verelim ve elinizin altında bulunsun ki, sosyal faaliyet ve etkinlikler planlanırken dikkate alınsın:

Üç Ayların ilk günü: 25 Şubat Salı

Regaib Gecesi: 27 Şubat Perşembe

Mi’rac Gecesi: 21 Mart Cumartesi

Berat Gecesi: 7 Nisan 2020 Salı

Ramazan-ı Şerif: 24 Nisan Cuma

Kadir Gecesi: 19 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı: 24-25-26 Mayıs, Pazar, Pazartesi, Salı

Kurban Bayramı: 31 Temmuz-1-2-3 Ağustos; Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

Hicrî yılbaşı: (1 Muharrem 1442) 20 Ağustos Perşembe

Aşurâ Günü: (10 Muharrem 1442) 29 Ağustos Cumartesi

Mevlid Kandili: 28 Ekim Çarşamba

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