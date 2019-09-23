Olağanüstü toplantının ardından

Geçtiğimiz 21 Eylül Cumartesi günü yapılan olağanüstü Temsilciler Toplantımız, Türkiye’nin dört bir köşesiyle Avrupa, Avustralya ve KKTC’den gelen temsilcilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Gündem maddeleri her zamanki gibi Risale-i Nur’daki Kur’anî ve Nebevî ölçüler ve meşveret prensipleri çerçevesinde son derece olgun, seviyeli, yapıcı ve nezih bir üslûpla görüşülerek karara bağlandı.

Bu görüşmeler neticesinde, Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz, Yayın Koordinatörümüz Mustafa Döküler ve Yazarımız Ali Ferşadoğlu’nun görevlerine iade edilmeleri kararlaştırıldı.

Ardından Yönetim Kurulu seçimi yapıldı ve şu isimler seçildi:

İzzet Atik, Sabahattin Boyacı, Fatih Yargı, Seyda Durgun, Şükrü Bulut, Mehmet Özkan, Nihat Çiçek, Ali Vapurlu, Kadir Akbaş, İrfan Yıldırım, Rifat Okyay.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkanlığa Kadir Akbaş, Başkan Yardımcılığına İzzet Atik ve Sekreterliğe Rifat Okyay getirildi.

Kararların hayırlı olmasını diliyor, hepimizi yekvücut halde ve kuvvetli bir tesanüd içinde hayırlı hizmetlere muvaffak kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyor; toplantıya, müzakerelere ve kararlara katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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Bu toplantı, herşeyini her kademede istişareyle yapan, bütün hizmetlerini meşveretlerle yürüten ve problemleri yine istişarelerle çözen Yeni Asya Camiasının bu örnek vasfının yeni bir tezahürü oldu.

Üstad Bediüzzaman’ın “Haklı şûrâ ihlâs ve tesanüdü netice verir” sözüyle dile getirdiği hakikati bir kez daha tasdik ve teyid etti.

Şahs-ı manevînin gücünü yeniden perçinledi ve pekiştirdi.

Allah razı olsun.

Şimdi yoğunlaşmamız gereken gündem, devam eden hizmet projelerine yoğunlaşmak, Risale-i Nur ve gazetemiz başta olarak neşriyatımıza çok daha fazla sahip çıkmak, tazelenen bir şevk, moral ve motivasyonla yola devam etmek olmalı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, karşımızdaki zorluk, problem ve engelleri, ancak hizmete daha fazla sarılarak aşabiliriz.

Yarım asırlık tarihimizde hep böyle oldu.

Bundan sonra da böyle olacak inşaallah.

Allah yardımcımız olsun.