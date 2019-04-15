Türkiye 15 gündür mahallî seçim sonuçlarına kilitlendi.

Siyasî partilerin seçim sonuçları ile ilgili tutumları, YSK’nın süreci yönetimi demokrasimizin turnusol kâğıdı oldu adeta. Anlaşılan o ki 31 Mart mahallî seçimleri neticeleri itibariyle Türkiye’nin demokratik geleceğini de tayin edecek gelişmelere gebe. Cenab-ı Hak ülkemiz ve milletimiz için hayırlı kılsın.

Malûmunuz mübarek Üç Aylardayız. Önümüzdeki Cuma gününün akşamında Berat Gecesi’ni idrak edeceğiz. Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilen Berat Gecesi, Allah’ın af, mağfiret ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Gecesi’ni şimdiden tebrik eder, Allah’tan hayırlara vesile kılmasını dileriz. Bu arada Ramazan sayfamızla ilgili çalışmalar yapan yazarlarımıza da çalışmalarını bir an önce Abdil Yıldırım’a ulaştırmalarını hatırlatalım.

Hizmetlerimizi, Risale-i Nurlar’ı, yayınladığımız eserlerimizi, dergilerimizi ve gazetemizi tanıtmak ve halkla buluşturmak için çok önemli bir görev yapan fuarlarımız da devam ediyor. 3. Denizli Kitap Fuarımız dün sona erdi. Gerek stand sorumluları, gerekse Denizli Temsilcimiz Mehmet Cebe fuarla ilgili düşüncelerini aktarırken memnuniyetlerini dile getiriyor, yapılan hizmetin önemini vurguluyor. 12 Nisan’da başlayan 3. Afyon Kitap Fuarı ise devam ediyor. Çok güzel çalışmaların bilgisini aldığımız fuar 21 Nisan’da kapanacak. Ardından 20-28 Nisan tarihleri arasında 3. Hatay Kitap Fuarı başlayacak. Hatay Fuarı’nda da çok güzel hizmet haberleri alacağınızdan eminiz.

Öte yandan Yeni Asya Neşriyat birimimizin cezaevlerine hediye kitap kampanyası da devam ediyor. Kampanya ile ilgili bilgi veren Yeni Asya Neşriyat Satış—Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, “Cezaevlerinden yüksek miktarda Külliyat talepleri var. İhtiyaç sahiplerine Risale-i Nurlar’ı ulaştırmak hepimizin görevi. Bunun için biz de üzerimize düşeni yaparak, fiyatlarımızı ayarladık.

Kampanya fiyatlarımız şöyle:

1. Büyük Boy Külliyat: 700 TL.

2. Orta Boy Külliyat: 500 TL.

3. Medrese-i Yusufiye Seti: 80 TL.”

Güzel hizmetlerle dolu iyi bir hafta dileğiyle.