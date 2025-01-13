Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Toplantısı

Yeni Asya Medya Grubu, topluma fayda sağlamayı hedefleyen, entelektüel birikim ve manevî değerleri esas alan çalışmalarıyla yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz Cumartesi İzmit Başiskele’de, ülkemizin çeşitli üniversitelerinde görev yapan 30 akademisyenin bir araya geldiği Akademik Kurul toplantısında, geleceğe dönük hedefler ele alındı. Yılda iki kez düzenlenen bu toplantı, Risale-i Nur’un akademik alandaki etkisini güçlendirmek için büyük bir önem arz ediyor. Köprü Dergisi’nin yayınları ve Risale-i Nur Kongresi gibi faaliyetler, bu mesajların daha derinlemesine incelenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Toplantının başlıca gündem maddeleri şunlardı:

1. Köprü Dergisi:

Akademisyenlerin katkısıyla Köprü, kaliteli yayınlar sunmaya devam edecek. Köprü Dergisi’nin yeni sayıları için önerilen konuların değerlendirildiği toplantıda, derginin daha da zenginleşmesi ve genç nesillere hitap etmesi için yeni fikirler ortaya atıldı. Akademisyenlerin katkılarıyla derginin, Risale-i Nur’un cihanşümul mesajlarıyla günümüzün problemlerine ışık tutacak bir platform haline getirilmesi hedefleniyor.

2. Risale-i Nur Kongresi:

12-13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek ve “En Yüksek Hakikat: İman” temasıyla gerçekleştirilecek 18. Risale-i Nur Kongresi için çalışmalar gözden geçirildi. Kongrede ana başlıklar olarak, “İman ve İnsaniyet, İman ve Gençlik, İman ve Tevhid, İman ve Günlük Hayata Yansımaları, İman ve Sosyal Hayat” gibi konular yer alacak. Risale-i Nur Kongresi’ne katkı yapmak isteyen akademisyenler mail adresi üzerinden iletişim kurabilir.

3. Yeni Asya TV’ye Katkılar:

Ayrıca Akademik Kurul, Yeni Asya TV’nin gelişimine katkı sağlayacak yeni iş birliği imkânlarını değerlendirdi. Yeni program önerileri ve teknik destek konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akademisyenlerin, Yeni Asya TV’de yayınlanacak programlara muhteva ve danışmanlık hizmeti vermeleri konusunda mutabakat sağlandı.

4. Akademik kurul toplantısında ayrıca kurulun yeniden yapılanması ve Köprü Dergisi makale yarışmasının detayları görüşüldü.

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Yeni Asya TV (YouTube’da) Yayında

Geçen hafta da haber verdiğimiz üzere Yeni Asya TV, dijital medyanın gücünü etkin kullanmak amacıyla YouTube platformunda yayın hayatına başladı. İlk yayınlar arasında İzzet Atik ile gerçekleştirilen Yeni Asya TV’nin hedeflerini anlatan program yer alırken sonrasında ve “Yahudîlik ve İsrail” temalı program yayınlandı. Bu konuda çok önemli geri bildirimler alındı ve bu tavsiyeler bize ışık tutacak.

Yakında yayınlanacak, “Bediüzzaman Romancılığı” üzerine İslâm Yaşar ile yapılacak program da büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Yeni Asya TV’nin başarılı bir dijital platform olması için tüm okuyucularımızı ve dostlarımızı bu projeye destek olmaya davet ediyoruz. Teknik destek veya program önerileriniz varsa, bizimle [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz, önerilerinizi dikkatle değerlendirerek sizinle en kısa sürede iletişim kuracaktır.

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Hem Risale-i Nur Enstitüsü’nün faaliyetleri, hem de Yeni Asya TV’nin dijitalleşme süreci, Yeni Asya Medya Grubu’nun daha geniş bir kitleye ulaşma hedefini gerçekleştirmede önemli adımlardan bazılarıdır. Akademik kurul toplantılarıyla teorik çerçeve güçlenirken, Yeni Asya TV de günlük hayatımıza katkı vermeye devam edecek.

Bu süreçte her bir okuyucunun desteği, camiamızın manevî hizmetlere ve topluma hizmet eden misyonunun daha etkili bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlayacaktır.

Evet temennimiz, omuz omuza vererek, “En yüksek hakikat: İman” mesajıyla geleceğimizi birlikte inşa etmek.

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Can Kardeş Çocuk sayfamız

Gazetemizde birkaç haftadır sessiz sedasız yayınlanmaya başlayan bir sayfamız var: Can Kardeş Çocuk sayfası. Barla Mağaza Temsilcileri Toplantıları başta olmak üzere pek çok toplantıda gündeme gelen sayfamız yeniden hayata geçti. Mehtap Yıldırım Yükselten editörlüğünde yayınlanan bu sayfa Can Kardeşlerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu sayfaları inşallah; gençlik, aile, ahiret sayfalarımız takip edecek.

Hepinize hayırlı bir hafta diliyoruz.