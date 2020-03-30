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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Seferberlikte son hafta

Yeni Asya'dan Size
30 Mart 2020, Pazartesi
Bu hafta öncelikle Yönetim Kurulu üyemiz ve ikinci 50 yıl seferberliği koordinatörü Fatih Yargı’nın mesajını paylaşalım:

“1 Ocak’ta başlatmış olduğumuz ikinci 50 yıl seferberliği kampanyamızın son bir haftasına girmiş bulunmaktayız. 

“Kampanyamız 5 Nisan’da resmî olarak sona erecektir. 

“Elbette ki bu tarihten sonra da katılmak isteyen siz değerli okuyucularımızın destekleri devam edebilir. 

“Ülkemizdeki ağır ekonomik şartlara rağmen siz fedakâr okuyucularımızın bu büyük desteği bizleri çok mutlu etmiştir.

“Geri kalan şu son bir haftayı da iyi değerlendirirsek, inanıyoruz ki hedefimize ulaşmış olacağız. 

“Nurcuların yegâne günlük gazetesi olarak Risale-i Nur’un medya dili olan, her türlü diktacı ve antidemokratik oluşum karşısında sesini yükselten, her zaman demokrat çizgide yürüyen, mazlumların yanında, haksızlıkların karşısında dik duran, bunu diklenmeden yapan, doğruları yazmayı kendisine şiar edinen Yeni Asya nice elli yıllar yaşamalı ve sizlerin desteğiyle yaşayacaktır da inşaallah.”

*

Koronayla gelen yeni zorluklar

Fatih Yargı’nın vurguladığı “ağır ekonomik şartlar”la devam edelim:

Çoktandır devam eden, bütün sektörleri olumsuz etkileyen, anlı şanlı nice holdinge teslim bayrağını çektiren, medyayı da ciddi şekilde zorlayan ve iktidar desteğine sahip gazeteleri bile çekilmek zorunda bırakan ekonomik kriz ortamı ağırlaşarak devam ederken, koronavirüs salgını bu durumu daha da vahim boyutlara taşıdı.

Salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların sosyal hayatı ve aktiviteleri neredeyse durma noktasına getirmesi, gazetenin okurlara, okurların gazeteye ulaşmasını da zorlaştırdı.

Bu yüzden çok sayıda gazete bayilerden iade olarak geri döndü. Birçok bayi de kapandı veya kapanma noktasında.

Buna karşı elden dağıtım sisteminin tekrar hayata geçirilmesini âcilen gündemimize almamız gerekiyor.

e-gazete ve e-satış projelerinin de.

Halihazırda gazetemize ulaşamayanların şu numaralardan Dağıtım Birimimizi aramalarını rica ediyoruz:

GSM: +90 545 599 54 92

WhatsApp: +90 545 599 54 92

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23 Mart özel sayımız

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 60. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 23 Mart özel sayımız, güçlü muhtevası ve vurucu mesajlarıyla çok beğenildi.

O gün için talep edilen fazla gazeteler, birçok mahalde korona ortamına rağmen geniş ölçüde dağıtıldı ve istifadeye vesile oldu.

23 Mart gazetemize katkı veren herkese ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; bundan sonra da daha nice hizmet hamlelerini hep birlikte gerçekleştirmeyi diliyoruz.

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Ramazan sayfası

Cumartesi günü Abdil Yıldırım’ın Elif sayfamızda hatırlattığı gibi, bir Ramazan-ı Şerife daha yaklaşıyoruz. Nasipse 24 Nisan’da idrak edeceğimiz Ramazan için hazırlayacağımız sayfaya katkılarınızı bekliyoruz.

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