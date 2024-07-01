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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Van Mevlidi ve Yönetim Kurulu üyelerinin buluşması

Yeni Asya'dan Size
01 Temmuz 2024, Pazartesi
Bu hafta iki önemli organizasyon gerçekleştirdik.

Birincisi, 24 Haziran’da yapılan eski ve yeni yönetim kurulu üyelerinin katıldığı değerlendirme ve istişare toplantısı idi. 

İkincisi ise 29 Haziran’da icra edilen Bediüzzaman Mevlidi ve Bediüzzaman Külliyesinin açılış faaliyeti oldu. Kültür Merkezinin açılışı vesilesiyle 28 Haziran Cuma akşamı da Bediüzzaman’ın Van hayatının konuşulduğu bir panel gerçekleştirildi. Açılışını Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik’in yaptığı panele, Millî Eğitim ve Kültür eski bakanı, eski Van Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Prof. Dr. Nurettin Abut ve gazetemiz genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz katıldı. Üstadın Van hayatının pek çok yönden ele alındığı panelin moderatörlüğünü ise Yönetim Kurulu üyesi Hayreddin Huyut yaptı.

29 Haziran'da Van'da büyük bir heyecanla ifa ettiğimiz Bediüzzaman Mevlidi programı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yeni Asya okuyucularını bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi perçinledi. Bu anlamlı buluşma, Bediüzzaman Said Nursî'nin “vatanım” dediği Van'da gerçekleşmesi hasebiyle de ayrı bir önem taşıdı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatında önemli bir yeri olan Van, onun yoğun bir fikri çalışma ve tefekkür dönemine sahne olmuştur. Bu dönemde, Risale-i Nur’un temel fikirleri şekillenmeye başlamış ve ilk eserleri kaleme alınmıştır.

Mevlid programı kapsamında yapılan geziler ve sohbetler ayrı bir manevî hazza ve kardeşliğe vesile oldu. Van'ın manevî atmosferini soluyarak Bediüzzaman'ın izlerini takip ettiğimiz gezi programları da büyük ilgi gördü. Bu programlarda Üstadın ibadet ettiği mekânlar ve dersler verdiği Nur menzilleri ziyaret edildi. Yine Üstadın ifadesiyle“Van Denizinin” muhteşem manzarası tefekkürümüze eşlik etti. Erek Dağında verilen ilim ve irfanın izlerini takip edilerek Van Kalesi'nden şehrin panoramik manzarası seyredildi. Horhor suyunun sesi hissedilmeye çalışıldı.Kısaca, Üstadın bu şehirde yaşadığı anlar doyasıya yad edildi. 

Yeni Asya okuyucuları, Van'ın manevî atmosferinde unutulmaz bir tecrübe yaşayarak Yeni Asya ruhunu daha da güçlü bir şekilde hissettiler.

Van Mevlidinin heyecanı ve coşkusu bir yana, 24 Haziran 2024 tarihinde Yeni Asya A.Ş.’nin eski ve yeni yönetim kurulu üyelerini bir araya getiren istişarî bir toplantı da gerçekleştirdik. Bu önemli buluşmada, Yeni Asya ekolünün geçmişten günümüze uzanan yolculuğunu değerlendirdik, tecrübelerimizi paylaştık ve Yeni Asya'nın geleceği için istişarelerde bulunduk. Farklı dönemlerde Yeni Asya'ya hizmet etmiş yönetim kurulu üyelerimizin bir araya gelmesi, tüm neşriyatımızın istikrarlı ve emin adımlarla ilerlemesine katkıda bulunmuş ve kurumsal hafızamızı güçlendirmiştir.

Van Mevlidi ve yönetim kurulu toplantısı, Yeni Asya ailesi için birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve istişarenin sembolü oldu. Bu organizasyonlar, Yeni Asya'nın istikrarlı ve emin adımlarla ilerlemesine, prensip ve değerlerine bağlı kalarak yayın hayatını sürdürmesine önemli katkılar sağladı. Bu vesileyle başta Van Temsilciliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, Yeni Asya'nın her zaman olduğu gibi, istikrar ve itidal yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtiyoruz.

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