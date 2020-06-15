Yaza girerken

Bir yaz mevsimine daha girdik.

Ama bu defa korona ortamının getirdiği tedbir ve kısıtlamalara muhatabız.

Gerçi bu kayıtların peyder pey kaldırılmaya başlandığı bir süreci yaşıyoruz.

Ama belirsizlik ve tedirginlik yine devam ediyor.

Bu ortamın tatil programlarını nasıl etkileyeceğini yaşayarak göreceğiz.

Sınırlamaların bir ölçüde kalkmasıyla beraber, tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirecekler yine olacak.

Birçok insan, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gidecek.

Ve bu durum, her zaman olduğu gibi, günlük gazeteleri yine olumsuz etkileyecek.

Ki, korona sürecinde belli yaş gruplarına sürekli, herkese hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, gazetenin okurlara ulaşmasını neredeyse imkânsızlaştırmıştı.

Bu yüzden bütün gazeteler ciddî tiraj kayıplarına uğramıştı.

Bundan biz de etkilendik.

Yol açtığı kayıpları internet sitemizle telâfi etmeye çalıştık.

Bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği kampanyamızla epeyce insana ulaşma imkânı bulduk.

Birçok insan da ücretini ödeyerek e-gazetemize abone oldu.

Bu süreç devam ediyor.

Kampanyalarımız da.

Hazırlığını sürdürdüğümüz plan ve programlar çerçevesinde bunları okurlarımızla paylaşacağız.

Ve gazetemizi daha çok insana duyurma, tanıtma ve abone etme çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde sürecek inşaallah.

Aynı şekilde Külliyat başta olmak üzere diğer yayınlarımız için de.

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Manevî enerji depolamak

Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için durum farklı.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Korona ortamı okuma programı ve piknik gibi etkinliklere ne ölçüde müsaade edecek bilemiyoruz.

İnşaallah engeller kalkıp onların da yapılabileceği ortama kavuşuruz ve bu süreçte çok farklı bir hizmet ve kaynaşma mecrası olarak öne çıkan online buluşmalar vicahî kucaklaşmalarla da tamamlanır.

Gerçek şu ki, bunlarla kazanılacak manevî enerji, son nefesimize ve kıyamete kadar devam edecek olan hizmetlerimiz için gerekli kesintisiz güç kaynağını besliyor.

Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği bu enerjiye her zaman büyük ihtiyacımız var.

Hem mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek...

Hem de bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli, manevî kazancı bol tatiller temennî ediyoruz.