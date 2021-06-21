Yaza girerken

Bir yaz mevsimine daha girdik. Ama alıştığımız mevsim normallerine uymayan âni hava değişikliklerinin yanı sıra, yine korona ortamının getirdiği tedbir ve kısıtlamalara muhatabız.

Gerçi bu kayıtların peyder pey kaldırılmaya başlandığı bir süreci yaşıyoruz. Ama belirsizlik ve tedirginlik yine devam ediyor.

Bu ortamın tatil programlarını nasıl etkileyeceğini yaşayarak göreceğiz.

Sınırlamaların bir ölçüde kalkmasıyla beraber, tatili köyünde, kasabasında, memleketinde farklı bir “çalışma dönemi” olarak değerlendirecekler yine olacak.

Birçok insan, okul zamanı yaşadığı mekândan ayrılıp memleketine veya tatil beldelerine gidiyor ve gidecek.

Ve bu durum, her zaman olduğu gibi, günlük gazeteleri yine olumsuz etkileyecek.

Ki, korona sürecinde belli yaş gruplarına sürekli, herkese hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı, gazetenin okurlara ulaşmasını neredeyse imkânsızlaştırdı.

Bu yüzden bütün gazeteler ciddî tiraj kayıplarına uğradı.

Bundan biz de etkilendik.

Yol açtığı kayıpları internet sitemizle telâfi etmeye çalıştık.

Bu çalışmalarımız devam ediyor ve edecek.

Kampanyalarımız da.

Bunlara hep birlikte sahip çıkalım inşaallah.

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Manevî enerji depolamak

Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için durum farklı.

Onlar bu mevsimi de okuma ve farklı hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Gerçek şu ki, bunlarla kazanılacak manevî enerji, son nefesimize ve kıyamete kadar devam edecek olan hizmetlerimiz için gerekli kesintisiz güç kaynağını besliyor.

Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği bu enerjiye her zaman büyük ihtiyacımız var.

Hem mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek...

Hem de bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Hepinize hayırlı, feyizli, bereketli, manevî kazancı bol tatiller temennî ediyoruz.

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Barla toplantımız

Mağaza temsilcilerimizle yaptığımız geleneksel Barla toplantımızın 5.’sini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdik.

Cuma günü başlayıp Pazar akşamı tamamladığımız toplantılarda neşriyatımızla ilgili konuları masaya yatırıp müzakere ettik, geçen yıldan bu yana hizmetlerimizde yaşanan gelişmeleri değerlendirdik ve yeni projeler üzerinde fikir teatisi yaptık.

Sonuçlarını daha sonra paylaşacağımız toplantımıza katılan mağaza temsilcilerimize ve ev sahibi Barla Yeni Asya Tesislerine teşekkür ediyoruz.

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Temsilciler toplantımız

Hafta içinde gazetede çıkan ilanda duyurulduğu gibi, Umumî Temsilciler toplantımız 31 Temmuz Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak.

Temsilcilerimizi bekliyoruz.

