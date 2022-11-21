Yeni Asya Neşriyat’tan iki yeni kitap

Risale-i Nurda Gaybî Kavramlar ve Genç Hikâyeler, Yeni Asya Neşriyat tarafından yayın dünyasına kazandırılan iki yeni eser.

Risale-i Nurda Gaybî Kavramlar, okuyucularımızın yakından tanıdığı bir ismin, Abdurrahman Aydın’ın imzasını taşıyor.

Yazarın gazetemizde yayınlanan yazılarından bir derleme yapılarak hazırlanan eserde, Allah’ın varlığı, isim ve sıfatları, yaratılış serüveni, Nur-u Muhammedî (asm), Arş-ı A’zam, melekler, semâvat, Mi’rac, insanın kalp, ruh, sır gibi latîfeleri, kaderin bazı sırları, istikbale dair Kur’anî işaretler, Mehdî, Deccal ve Gayb Erenleri gibi birçok gaybî konu “Risale-i Nur” ışığında ele alınarak, okuyucular böylesi bir hazinesinin kapağını aralamaya davet ediliyor.

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Genç Hikâyeler de bir başka velûd yazarımıza, Sebahattin Yaşar’a ait. Hayatını, bir “muallim” olarak muhatap olduğu gençlere adayan yazar, adeta onlarla nefes alıp veriyor. Yazılarının öznesi de, muhatabı da, malzemesi de gençler.

Genç Hikâyeler de bu türden bir eser, aslında hepimizin hikâyesi. Okunan her hikâye bize duygulu anlar yaşatıyor.

Kitabın arka kapağından kısa bir bölüm:

“Evet, ‘hikâye’ deyip geçmemeli. Kitaptaki hikâyeler ben, sen, o; biziz. Hepimiziz. Sizi, sizden izler taşıyan hikâyelere davet ediyoruz. Hepsi aynı bahçenin gülleri, ülkemizin çocukları. Genç hikâyeler, ülkemizin hikâyesi. Biraz büyükçe bir oyun bahçesi...

“Ve belli ki burada bitmeyecek ‘genç hikâyeleri’. Yaşanan ve yazılan her genç hikâyesinin, yaşanacaklara bir deniz feneri gibi yol göstermesi dileğiyle...

“Gençler! Okuyun ve yazın siz de hikâyenizi.”

Kitapları Yeni Asya satış mağazalarından ve yeniasyakitap.com adresinden temin edebilirsiniz.

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TAKVİMLERİMİZ ÇIKTI

Neşriyatımızın marka yüzlerinden biri olan 2023 yılı takvimlerimiz çıktı. Gazetemizde yayınlanan ilânlardan da anlaşılacağı gibi, Yeni Asya ve Bediüzzaman Takvimi adlarıyla iki ayrı çeşit olarak piyasaya sunuldu.

Yeni Asya Takvimi üç bölge, Bediüzzaman Takvimi ise bir bölgesi Almanya’yı da içine alacak şekilde iki bölge olarak hazırlandı.

Satışlardaki düşüşle birlikte korkunç artan kâğıt ve baskı maliyetinin zorlamasına rağmen fiyatımızı minimum seviyede tutmaya çalıştık.

Öte yandan müessesemiz, açtığı kampanya ile “Mahkûmların her günü nurlansın” başlığı altında hayırseverleri cezaevlerine takvim bağışı yapmaya davet ediyor.

Şimdiden 2023’ün tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz.

