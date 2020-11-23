Yeni Asya’nın yayın esasları (1)

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asrı aşkındır hizmetini devam ettiren Yeni Asya’nın, Risale-i Nur’daki Kur’anî ölçüleri esas alarak belirlediği yayın esaslarını tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz:

1. Yeni Asya, Kur’an’ın bu çağa mesajı olduğuna inandığı Risale-i Nur Külliyatını “matbuat lisanıyla konuşturma” misyonuyla çıkan bir gazetedir.

2. Yeni Asya’nın yayın esasları, Risale-i Nur’daki temel ölçü ve hizmet prensipleri çerçevesinde şekillenmiştir.

3. Yeni Asya, Kur’an’ı da, kâinatı da aynı Yaratıcının imzasını taşıyan ve birbirini açıklayıp tamamlayan kitaplar olarak görür.

4. Akıl, din ve bilimin ayrılmazlığına inanan Yeni Asya, eğitimde ideal modelin bu bütünlüğe dayanan, aklın fen, vicdanın din bilimleriyle aydınlanacağı bir eğitim modeli olduğu düşüncesindedir.

5. Yeni Asya, İslamî prensiplerin Risale-i Nur’daki yorumundan hareketle, hukuka dayanan, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bir demokrasiyi savunur.

6. Yeni Asya, tek görüş ve ideolojiyi hakim kılmayı amaçlayan dayatmacı anlayışlara karşıdır.

7. Yeni Asya, aileden başlayıp devlet katına kadar uzanan her platformda, işleyişin şahıslara ve şahsî görüşlere değil, prensiplere dayalı bir istişare sistemiyle yürütülmesi gerektiğine inanır.

8. Yeni Asya, farklı görüşlerin eşit şartlarda ve özgür bir ortamda tartışılmasıyla gerçeğe ulaşılabileceği görüşündedir.

9. Yeni Asya herhangi bir görüşün benimsetilmesi için dayatma değil, ikna yolunun esas alınması gerektiğine inanır.

10. Yeni Asya, amaç ne olursa olsun, radikal ve şiddete dayalı yöntemlere karşı çıkar; her hal ve şartta müsbet hareket çizgisinde, hukuk ve meşrûiyet zemininde kalınması, ne olursa olsun çözümün barış ve asayiş ortamında aranması gerektiğini savunur.

11. Yeni Asya, laikliği, dinle devleti “teknik anlamda” ayıran, dindara da, dinsize de ilişmeyen; herkesin din, vicdan ve inanç hürriyetini teminat altına alan bir tanım çerçevesinde yorumlar.

Kalan diğer maddeler haftaya.

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YÖNETİM KURULUMUZUN TAVSİYESİ

Yönetim Kurulumuz, pandeminin tavan yaptığı, camiamızda da hasta sayılarının ve vefatların arttığı şu dönemde, sağlık ve korunma tedbirlerine daha farklı bir dikkat ve hassasiyetle riayet edilmesini ve Risale-i Nur derslerine, şartlar normale dönünceye kadar on-line olarak devam edilmesinin uygun olacağını, tavsiye olarak duyurmaya karar verdi. Okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.