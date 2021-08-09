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9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yeni bir şevkle hizmete devam

Yeni Asya'dan Size
09 Ağustos 2021, Pazartesi
Yaz genelde bir gaflet ve rehavet mevsimi olarak algılanır ve öyle yaşanırken, Yeni Asya okuyucuları için çok farklı manalar ihtiva ediyor.

Onlar bu mevsimi de hizmet programlarıyla değerlendirme gayreti içindeler.

Okuma programları, çok amaçlı piknikler, mezun buluşmaları, hizmetle bütünleştirilen seyahat ve tatil planları, hem dinlenme, hem de yeni sezon öncesinde manevî bataryaları yeniden doldurma fırsatları olarak büyük istifadelere vesile oluyor.

Bu buluşmalar, Üstadın müfritane irtibat tavsiyesinin yerine getirilmesi açısından da çok güzel vesileler.

Ne yazık ki, iki yazdır pandemi bunları da zorlaştırdı.

Ama tedbirlerini alarak devam ettiren birçok okurumuz da var. Bilhassa Barla, bu tür programların merkezi olarak değerlendiriliyor ve şevk verici haberlerini de gazetemizde okuyoruz.

Ve gerçek şu ki, müfritane irtibat içinde olmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var.

Hem tesanüdümüzü muhkem tutmak, hem Üstadın “şevk-i mutlak” olarak ifade ettiği hizmet şevk ve enerjimizi tazelemek için.

Keza mevcut hizmetleri herhangi bir aksama ve kesintiye meydan vermeden devam ettirebilmek; ve bunlara ilâveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştirebilmek için...

Pandemi sebebiyle vicahî buluşmaların azalması, online ders ve programlar alternatifinin önünü açtı. 

Böylece küresel boyutta çok daha etkili ve verimli değerlendirmemiz gereken yeni bir hizmet kanalı ortaya çıkmış oldu. Bu mecrayı daha iyi kullanmak için yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor.

Ama vicahî buluşmaları da ihmal etmeden ve gerekli tedbirlere hassasiyetle riayetle bunları da devam ettirerek.

Bu noktada, iki yıla yakın bir zaman sonra 31 Temmuz’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Temsilciler Toplantımız, biriken meselelerin çözümü ve hizmetlerde yeni bir start için güzel bir vesile oldu.

Bu toplantının açtığı yolda inşaallah hep birlikte yeni hizmet projelerine odaklanarak yeni hedeflere yürüyeceğiz.

Bu hizmetler için tükenmez şevk ve enerji kaynağımız elbette ki Risale-i Nur. 

Yeni Asya okuyucularının çok iyi bildiği ve fiilen de yaşadığı gibi, ayrıntılara takılmayıp hayat seyrinin bütününü kesintisiz bir silsile halinde nazarında tutarak, hayat emanetini ancak bir istihdam-ı İlâhî ile dahil olunabilen bir kudsî hizmet dairesi içinde en güzel şekilde değerlendirmenin ve bu büyük nimetin hakkını lâyıkıyla verip şükrünü eda edebilmenin en önemli şartlarından biri, bu şevk-i mutlak düsturuyla ve beraberindeki ihlâs, sadâkat, sebat, metanet hasletleriyle yola devam edebilmek.

Bunun için de düzenli ve kesintisiz Risale okumaları son derece önemli.

Gerek şahsî, gerek korona sebebiyle online, gerekse icab eden tedbirlere riayet etmek suretiyle vicahen bir araya gelerek yapılan müzakereli dersler...

Tatilin kalan kısmını da bu manalar çerçevesinde en güzel şekilde değerlendirerek, yeni hizmet sezonuna olabildiğince hazırlıklı ve donanımlı şekilde girebilmeye muvaffak kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

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