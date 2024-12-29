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29 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

Yık kanun, yap kanun! Alkış!

Ahmet BATTAL
29 Aralık 2024, Pazar
Farkındayız, başlığın sizin bildiğiniz şekli “yok kanun yap kanun” biçiminde. Ama son on-on beş yılda artık başlıktaki şekle dönüştü.

Dikkat ediniz, iktidarda yine aynı parti var. TBMM’de de aynı partinin çoğunluğu var. Ama habire yeni ve yeniden kanun yapan bir iktidar çoğunluğu var. Hem de kendi yaptığı kanunu yıkıp yeniden yapan bir kanun koyucu(!) olarak var. 

Üstelik yanında bir de münhasıran iktidarın emrinde olup yaptığı haberlerle muhalefete zerre prim vermeyen, sadece iktidarı öven bir Anadolu Ajansı ve TRT de var. Yandaş medyası da yancısı…

İşte o medyada bir haber: 

“102 AKP’linin imzasını taşıyan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.”

Haberin sonu da şöyle: 

“Teklifin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, milletvekillerine teşekkür ederek, teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.”

Sanırsınız ki yeni bir şeyler kuruluyor. Ama değil.

Türkiye Adalet Akademisi zaten var. Yıllardır var. Kanunu da var(dı).

Akademinin web sayfasındaki bilgilere göre kısa hikâyesi şöyle: 

***

1985 yılında yürürlüğe giren Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere Ankara’da Adalet Bakanlığına bağlı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi kuruldu. 

Eski AK Parti döneminde 2003 yılında 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu kabul edilerek, bu eğitim Merkezi Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde üye ülkelerdeki mevzuata ve uygulamalara uyum sağlamak amacıyla, hukuk alanındaki eğitim ile diğer görevleri yerine getirecek bağımsız bir kurum haline getirildi. Alkış aldı.

Akademi 2005 yılında İncek-Ahlatlıbel mevkiindeki yeni binasına taşındı.

15 Temmuz sonrasındaki KHK’ler iktidarında 9 Temmuz 2018 tarihinde 703 Sayılı KHK ile bu Kurumun kanunu yürürlükten kaldırılarak, Türkiye Adalet Akademisi kapatıldı.

10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle de Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi adıyla yeniden yapılandırıldı. 

02.05.2019 tarihli ve 34 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de yeniden adı Türkiye Adalet Akademisi oldu.

Bundan sonrası Akademinin sitesinde yok. Biz anlatalım: 

***

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 137 milletvekili bu CBK’nın iptali için 2019’da Anayasa Mahkemesinde dava açtı. Muhalefet işte!

AYM gecikti, ama sonuçta kararını verdi ve özetle “Yargı işlerini Yürütme organı kararı eliyle yürütmek suretiyle Anayasa’ya ve kuvvetler ayrılığı ilkesine açıkça aykırı iş yapıyorsunuz, bu iş öyle Yürütme organının kararıyla filan olmaz” dedi.

Ve 28.12.2023 tarihli ve E. 2019/72, K. 2023/229 sayılı Kararıyla, Başkanı Zühtü Arslan ile üyeleri Hasan Tahsin Gökcan, Kadir Özkaya, Engin Yıldırım, Muammer Topal, M. Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce’nin oylarıyla ve oybirliğiyle bu CBK’yi iptal etti ve ayrıca Yasama organına görevini hatırlatarak bir süre verdi.

İşte AA ve “medya” eliyle “yeni” imiş gibi gösterilen bu kanun teklifinin ve Kurumun gerçek hikâyesi bu.

Evvela “Yargımız pek bağımsız” diyenlere selâm olsun… 

Elleri şişesice alkışlayan medyanın hikâyesini de vakti gelince tarihçiler yazacak! 

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