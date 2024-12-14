"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bilgin Abi’nin günlük defterinden (9)

Ali HAKKOYMAZ
14 Aralık 2024, Cumartesi
Ân diyarı (93)

Selim Ali, günler su gibi akıyor, sözünü söyler dururuz da o su yani zaman aynasında kendimize bakabilsek çok şey hâl yoluna girecek de… yok! 

Acele geliş gidişlerin arasında bu bakışlara zaman kalmıyor. Yine bir esef, iç geçiriş, derin bir sessizlik ve hayat -kalmaz ya- kaldığı yerden devam ediyor. 

O sudaki, şu zamandaki yazıları okumak ve yazmak ne güzel olurdu! Keyifli olurdu, demek de olurdu ama acılar da gelip oturuyor araya. 

Acıyı bal eyleyenler yok mu? 

Olmaz olur mu; var. Onların gözünden de bu âlem sarayının aynalarında kendimizle ne kadar karşılaşıyorsak belki de o kadar yaşıyoruz! 

Gerçek yaşımız bu mu yoksa Selim Ali? 

Bilgin Abi’nin günlük defterinde zamandan koparılmış parçalarda kendine yaklaştığının farkına varan Selim Ali’nin hayatındaki renkli sayfalar da çoğalıyordu. Bir gün benim de kalın bir günlük defteri olur mu, diye de kendine sormaktan geri duramadı. 

Yine keyifle okumaya dalmıştı Bilgin Abi’nin günlüklerini.

PENCERE

Her nefes yeni bir mutluluk. Her yağmur damlası ümit. İşimiz yeni pencereler açmak... 

HERKES

Herkes içinde yaşayıp herkes olmamak... 

UFKA YOL/CU/LUK

Değiştiremeyiz, demek; zorluklara teslim olmaktır. Olabilecek şeyleri de diyelim ki ufkumuzun önü açılsın.

DEVLET

Saadet, sükûnet, adalet yani devlet; dilenciye de gerek padişaha da...

OLMAZSA OLMAZ

Hürriyeti hapse atarsanız; riyakâr adamlar sarar ülkeyi.

S/ES

Bir “es” sükûneti hayat; es geçme!

KELİMELER AYNA/SINDA

Kelimelerle uğraşıyorum; kendimi okuyayım diye...

*

PENCERE ÖNÜNDE BİRİ

Ha bugün ha yarın;

Bir pencere açılır diye;

Bekliyorum, ha!

*

ACELE

Acelen ne, diyor, dostlar. Yaşamak, diyorum da o da aceleye gelmez.

*

VEFA VE FEDAKARLIK 

Armut dibine düşer de mum de dibine ışık vermez. Çocuk dediğin yaş alçı. Uyandır şu mumu. Gel bir armut ağacının altına gidelim. Düşmüş bir armut yara bere içinde. Mum etrafını aydınlatırken erimekte. Olgun bir armut vefayı anlatırken eriyen mumda da fedakarlık izleri…

İZ

Niye unutulmaz bazıları? Giderken bir şey bırakır da ondan. Bir izin, sözün, yüzün var mı yarınlara dönük?

EHL-İ TEGAFÜL

Yol uzun… Yolculuk kısa… Dünya dar…

Buraya sığmaz emellerimiz. Anlamaz bir yer var içimizde. Mezarların dibinden geçerken bile.

ÖZLEM

Ne güzel bitiyor hikâye. Adam kendine dönüyor bir gün. Yıllar, yıllar sonra... Bir özlemiş ki kendisini. Bırakamıyor bir türlü.

UNUTUŞ

Unuttuğum çok şey var. Kendimi çok zaman...

SON ÇAĞ

Aceleci, müsrif, inat, geveze, boş bakışı bol bir çağ… İsa’ya (as) muhtaç bir çağ…

KELİMELERİN GÖLGESİNDE

Silahsız bir dünya özlemi ham hayal olmaya devam ederse insanlık meyvesini nasıl devşireceğiz. Sus silah sus!

RESİM

Kelimelerin eski ise... Yeni bakışlar bulmamışsan... Deccal’dan, İsa’dan (as) haberin yoksa... Adım başı yanıldığının resmidir.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

    AB Ortadoğu’da başarısız oldu

    Beyin göçü liselerde başlıyor

    BM endişe duyuyor, ABD İsrail’i savunuyor

    Önce hukuk devleti

    'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'

    Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor

    Filistin’i görüştüler

    İstanbul’da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira

    Şam Büyükelçiliği açılacak

    Trump: Kalıcı barıştan yanayım

    Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti

    Türkiye’de 303 milyon sosyal medya hesabı var

    Geçiş süreci şeffaf ve adil olmalı

    İsrail, Suriye'ye 500'ün üzerinde hava saldırısı düzenledi

    Malmö ile berabere kalan Galatasaray, Avrupa'da play-off'u matematiksel olarak garantiledi

    Fidan: Suriye'de terörizmin yer bulmasın - Blinken: Komşularına tehdit oluşturmayacak Suriye yönetimini destekleyeceğiz

    İsrail, kışı Suriye'de işgal ettiği topraklarda geçirecek!

    Elektrikli araç satışlarında üst üste 3. kez satış rekoru kırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hırslı karınca gibi olmayalım!
    Genel

    Bildirici: Güleçyüz böyle bir davranışı hak etmemişti
    H. Muharrem OKUR

    Münakaşadan şiddetle kaçınmak
    Genel

    'Çocuklarımızı korumak için yasal düzenleme zorunlu'
    Genel

    Çocukları dijital ebeveyn büyütüyor
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşeri aklına, fikriyle meşverete havale ediyor
    M. Ali KAYA

    Siyasî hayatta ehven-i şer ölçüsü
    Genel

    Önce hukuk devleti
    Genel

    BM: Suriye’de yıllarca vahşet yaşanmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.