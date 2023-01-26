Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir Gölü’nde iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, her geçen gün azalıyor.

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