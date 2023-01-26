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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı

26 Ocak 2023, Perşembe 18:18
Konya ve Isparta sınırları içinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir Gölü’nde iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, her geçen gün azalıyor.

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Yüz ölçümü 656 kilometrekare olan Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası’nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 400’ün üzerinde balıkçının da geçim kapısı. Göldeki su seviyesinin şu an minimum kotun altında olduğunu ve gölün kaynaklarının zenginleştirilmesi gerektiğini söyleyen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “yarını planlamazsak, bu gölü yarın ki nesillere ulaştırmamız zor görünüyor” dedi.

Adil Bayındır, “İçilebilir niteliği olan bu gölün suyunu zenginleştirmenin, geliştirmenin planlarını yapmak boynumuzun borcu. Çok vahşi bir sulama yöntemimiz var. Bunları gözden geçirmemiz lazım. Beyşehir Gölü can çekişiyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

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