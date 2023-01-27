Kilis’te Kur’an kursu öğrencilerinden yağmur duası

Kilis’te müftülüğe bağlı bir Kur’an kursunun öğrencileri yağmur duası etti.

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İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine Kilis Müftülüğüne bağlı Mehmet Pişkin Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu yöneticisi Ahmet Kaya, Kur’an kursu öğreticisi Ahmet Ölmez ve öğrencileri yağmur duasına çıktı.

Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri, Regaip Gecesi dolayısıyla Kilis çevresinde tur attıkları araç içerisinde hatim okudu.

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YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

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Yağmur duâsı ve namazı

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