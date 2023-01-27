"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Kilis’te Kur’an kursu öğrencilerinden yağmur duası

27 Ocak 2023, Cuma 17:00
Kilis’te müftülüğe bağlı bir Kur’an kursunun öğrencileri yağmur duası etti.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nde de kuraklık alarmı
Afyonkarahisar'da da su seviyesi "kritik" eşikte!

 

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve kuraklık tehlikesi oluşması üzerine Kilis Müftülüğüne bağlı Mehmet Pişkin Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu yöneticisi Ahmet Kaya, Kur’an kursu öğreticisi Ahmet Ölmez ve öğrencileri yağmur duasına çıktı. 

Kur’an kursu öğreticileri ve öğrencileri, Regaip Gecesi dolayısıyla Kilis çevresinde tur attıkları araç içerisinde hatim okudu.

***

YAĞMUR DUASI NASIL ANLAŞILMALIDIR?

“Yağmur duâsı ile ilgili olarak sünnet olan nedir?”

Topraklarımız yağmura muhtaç. Canlılar suya muhtaç. Ruhumuz Allah’ın sayısız ikramına, ihsanına ve lütfuna muhtaç. İçimiz dışımız rahmete muhtaç. Allah âfet vermesin tek! Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, yağmur namazı ve duâsı bir ibadettir. Yağmursuzluk o duânın ve ibadetin vaktidir.1 Duâyı ve ibadeti vaktinde yapmalı, değil mi?

Yağmurlar kesildiği zaman tövbe ve istiğfar etmek, duâ edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan Cenab-ı Hak’tan yağmur istemek sünnettir. Kur’ân’da Nuh Aleyhisselâmın, kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.”2

Devamını okumak için tıklayınız:

Yağmur duâsı ve namazı

***

Kuraklıkla toprak çatladı
Kuraklık uyarıları
Mersin’de de yağmur duası yapıldı
Kış böyle geçerse...
8 yılın en kurak kışı
Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor
Mevsimler kaymaya başladı
İSKİ’den su tasarrufu çağrısı
Kış böyle geçerse...
Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor
Yağış gelmezse üreticiyi zor günler bekliyor
Kuraklık korkutuyor

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Kur’an’ın Mesajı 35 dil ve lehçede anlatılıyor

    Refet Kavukcu Ağabey dualarla yad edildi

    Çiftçinin zararı karşılanmalı

    Açık Toplum Vakıfları: 2018’e kadar Erdoğan’la aramız iyiydi

    Halkın ümidi Millet İttifakı

    İsrail UCM’ye şikayet edilecek

    AİHM’de de zirvedeyiz

    Pazarcı esnafı: Durum maalesef berbat

    Beşiktaş üst üste 5. galibiyetini aldı

    ABD’de çocuklara silah üretimine soruşturma çağrısı

    Yeme-içme sektörü mali destek bekliyor

    Kilis’te Kur’an kursu öğrencilerinden yağmur duası

    “1001 Hatim Duası” geleneği

    Irkçılık İslamofobi’yi besliyor

    Osmanlı’da basılan ilk kitap Küçükçekmece’de sergileniyor

    14 ile kuvvetli kar uyarısı

    Diğer sektörler de etkilendi: Teknoloji şirketleriyle başlayan işten çıkarma dalgası büyüyor

    AYM, 375 bin bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

    Strep-A vakalarında artışla ilgili Prof. Dr. Çiftçi'den ailelere uyarılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    DP İstanbul’dan Yeni Asya’ya ziyaret
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi’ni anlamaya doğru: On Yedinci Deva
    Cevher İLHAN

    “Ayakkabı yalama” üzerine…
    Ahmet BATTAL

    Beş duyu artı sağduyu eşittir Altılı Masa
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Refet Kavukcu Ağabey dualarla yad edildi
    Sebahattin YAŞAR

    Kitap fuarı hatıraları
    Genel

    Çiftçinin zararı karşılanmalı
    Ali HAKKOYMAZ

    Hürriyet: Bütün hastalıkların ilacı
    H. Muharrem OKUR

    Günümüz ve tam adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.