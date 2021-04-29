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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Beraber yemek doymaya vesiledir

Cenk ÇALIK
29 Nisan 2021, Perşembe
ORUÇ TUT, SIHHAT BUL - Hazırlayan: Cenk Çalık

Beraber yemek yemek kısa sürede doymanın çarelerinden birisidir. Vahşi İbn-i Harb anlatıyor: “Rasülullah’ın (asm) ashabı dediler ki: ‘Ey Allah’ın Rasülü! Biz yiyoruz, ancak bir türlü doymuyoruz, ne yapalım?’ Bunun üzerine, Rasülullah (asm), ‘Ayrı ayrı yemekte olmayasınız?’ diye sordu. ‘Evet’ dediler. Rasülullah da (asm), ‘Öyleyse yemeğinizde toplanıp bir sofra kurarak hep beraber yiyin, yemeğe Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayın, Böyle yaparsanız yemeğiniz, hakkınızda mübarek kılınır’ buyurdu.” 1

Günümüzde bu hadisin önemi biraz daha artmıştır. Zira, “Fast-food restoranına gelen bir kişinin yemeğini yiyip yerine başkalarına terk etmesi için istenen ideal süre yedi dakika. Mekânın dekorasyonu, aldığınız hizmetin biçimi vb. pek çok faktör sizi, orayı bir an önce terk etmeye zorluyor.” 2 Ferdiyetçiliğin, hızın ve hazın yaşandığı bu zamanda aile üyeleri belki de gün içinde sadece sofrada bir araya gelebiliyor. Bu sebeple fırsatı iyi değerlendirmeli; doymak, bereketin yanı sıra aile içi iletişim ve etkileşim açısından da beraber sofraya oturmaya gayret edilmelidir.

Dipnotlar:

1- Ebu Davud, Yiyecekler, 15/3764; İbn-i Mâce, Yiyecekler,17/3286. 

2- Mebruke Bayram, Gıdalar Ambalajlar Silâhlar ve Açlar, s. 134-135.

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