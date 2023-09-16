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16 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sülfür dioksit

Cenk ÇALIK
16 Eylül 2023, Cumartesi
Kodu E220’dir.

Ürünlerin enzimatik ve bakteriyel bozulmalarını engelleyen bir koruyucudur. Sülfürün yakılması ile elde edilir. Sülfür dioksit ürünün sıvı fazında çözünür; bu reaksiyondan çıkan asit aktif bir etmendir. Böylece asit ve zayıf asit gıdalarda en çok etkilidir. Nötr pH’ta etkisizdir. Ağartma etkisi ile bir oksitleme etmeni gibi de davranır. Kullanımı sınırlandırılmış gıdalarda (doğal) renkleri oksitlemesine rağmen un da ağartma etmeni olarak da kullanılır. 

Kullanıldığı tipik ürünler hafif içecekler, kurutulmuş meyveler, meyve suyu, patates ürünleri ve sirkedir. Fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler, deniz ürünleri, reçeller, jöleler, kurutulmuş meyveler, meyve suları, konserve ve suyu alınmış sebzeler, dondurulmuş patates ve çorba karışımlarında ve içeceklerde bulunurlar.

Oksitleme etkisine bağlı olarak, ürünlerdeki vitamin içeriğini azaltabilir. Bununla birlikte astımlı hastalarda solunum problemlerine sebep olabilir. Alerjinin en korkulan şekli olan anafilaksiye ve astmatik reaksiyonlara neden olabilir. Bağırsak sorunlarına, akciğer iritasyonlarına, mide bulantısına yol açıp, B vitaminin sindirimi zorlaştırıp azaltabilir. DNA üzerinde olumsuz etkileri vardır.

Göğüste sıkışma, kurdeşen, karında kramp, ishal, kan basıncı düşmesi, başta yanma hissi, halsizlik, nabız hızlanması gibi semptomlara da sebep olduğunu ifade edelim.

Birçok üründe kullanılması sebebiyle günlük alınabilecek miktar sınırları genelde aşılır. Bu da insanın iç ve dış dünyasını menfi tesir eden neticeler yaşamasına sebep olduğundan mutlaka sakınılmalıdır.

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