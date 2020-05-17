Risale-i Nur’da Nur ve Gül fabrikası (2)

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Risale-i Nurla meşgul olanlar hakkında yaptığı “Gül ve Nur fabrikaları” benzetmesi konulu mektuplarını aktarmaya devam edelim:
“Gül ve Nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer selâm ediyorum. Bu memleketi tenvir eden ve Cennet kokularıyla rayihalandıran o fabrikaları Cenab-ı Hak muvaffak ve dâim eylesin. Amin.” 1
“Hüsrev, Refet, Rüşdü’nün vaziyetlerini de merak ediyorum. Ve bilhassa Hüsrev ne haldedir? Ve Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali rahat mıdır? Umum kardeşlerimize birer birer selâm ediyoruz.” 2
“Nur ve Gül fabrikalarının sahibi Hafız Ali’nin mektupları, çok ince ve çok yüksek hissiyatını ve kerametkârâne ihlâsının derecelerini gösterdiğinden, pek uzun bir mukabele ister.
Fakat şimdilik bu kadar deriz: O, umumun hesabına bizlerin bayramını tebrik ettiğine, biz de onu tevkil edip, umumumuz namına herbir kardeşimize tebriki tekrar ediyoruz.” 3
“Ben İslamköyünü, Nurs Köyü gibi biliyorum; o hocalara da akrabam nazarıyla bakıyorum, onlara da selâm ediyorum. Evet, onların insafı ve Risale-i Nur’a karşı dostluklarıyla, Nur fabrikası o köyde dağdağasız teessüs etti tahmin ediyorum.” 4
“Aziz, sıddık kardeşlerim,
Kahraman Tahirî ve Hafız Mustafa’nın yaptıkları hizmet çok güzeldir. Onların tedbirleri isabetlidir, haktır. Nur fabrikasının divanında verdiğiniz kararlar, ne olursa kabulümüzdür.” 5
“Aziz, sıddık kardeşlerim,
Nur fabrikasının sahibiyle kahraman Tahirî bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar, hem bazı meseleleri soruyorlar.” 6
“Nur fabrikasındaki Ali’ler ve Tahirî’nin istedikleri mu’cizeli Kur’ân’ımızla i’câz-ı Kur’ân zeyilleriyle beraber İstanbul’da Hafız Emin’in yanındadır, okutturuyorlar ve yazdırıyorlar.” 7
“Bu mektuptaki beş altı meseleyi yazarken, Nur fabrikası sahibi Hafız Ali’nin mektubuyla, ihlâsta ve çalışmakta ve ince düşünmekte mümtaz Hasan Âtıf’ın mektubunu aldık.” 8
“Gül ve Nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak umum kardeşlerime birer birer selâm ediyorum.” 9
“Gül fabrikasının bizlere, parlak bir gül-ü Muhammedî (asm) bahçesini hediye edecekti. Onu bütün ruh u canımızla bekliyoruz.” 10
“Refet Beyin mektubuyla ve Gül fabrikasının gül-ü Muhammedî (asm) bahçesini yetiştiren Hüsrev’in mektubuna ayrı birer mektupla cevap yazmak isterdim. Fakat şimdilik vakit müsaade etmedi.” 11
“Aziz, sıddık kardeşlerim,
Risale-i Nur’un kahramanı olan Hüsrev’in bu defaki iki hediye-i kudsiyesi (...) Risale-i Nur nokta-i nazarında mu’cizâne bir hizmettir. İnşaallah o Gül fabrikasının kalemi, buraları da bir gülistana çevirecek. Cenab-ı Hak, o kalem sahibine, yazdığı her harf-i Kur’ân’a mukabil, leyle-i Kadir’deki gibi otuz bin sevap ve rahmet ve hasene versin.
Amin, âmin, âmin.” 12
Dipnotlar:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lâhikası, 51.
2- A.g.e, 72.
3- A.g.e, 86.
4- A.g.e, 155.
5- A.g.e, 162.
6- A.g.e, 171.
7- A.g.e, 184.
8- A.g.e, 194.
9- A.g.e, 51.
10- A.g.e, 55.
11- A.g.e, 57.
12- A.g.e, 86.