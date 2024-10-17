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17 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dijital güvenlik de İsrail’e ihale

Cevher İLHAN
17 Ekim 2024, Perşembe
İsrail’le ticaret kesilmek bir yana kat kat arttırılırken, Gazze katliamında yarısından fazlası kadın ve çocuk kırk üç bini aşkın Filistinliyi katleden ve iki buçuk milyon insanı evinden eden İsrail’le ilişkileri perde arkasında daha da geliştirm çarpıklığı sürüyor.

AKP iktidarında İsrail’le imzalanan tarımdan tohumculuğa, turizmden telekomünikasyona kapsamlı ekonomik mutâbakat zabıtlarından, enerji, savunma sanayii anlaşmalarından ve silâh alımı ihalelerinden bir tekinin dahi iptaline ya da askıya alınmasına yanaşmayan Saray iktidarı, soykırımcı zâlim ve haydut devletle işbirliklerine yenilerini ekliyor.

Dahası, Cumhurbaşkanı’nın “İsrail’in Türkiye topraklarında gözü var” çıkışı “iktidara iliştirilmiş medya”nın propagandasıyla bir “güvenlik meselesi” haline getirirken, “İsrail tehdidi”nin içte suiistimaline dikkat çekenler, “İsrail yanlısı” olmakla, hatta “hıyanet”le suçlanıyor…

İSRAİL ORDUSU İLE ÇALIŞAN ŞİRKETLERE HAVALE

Vahim olan, ülkenin milli güvenliğinin Ankara’dakilerin her fırsatta “terör devleti” dedikleri ve “Türkiye’ye saldıracak!” ihbarında bulundukları İsrail’e “ihale” edilmesi. Önemli devlet kurumlarının dijital güvenliğinin İsrail menşeli şirketlere verilmesi.

İktidardakilerin bütün milletin gözü önünde inkâr ettikleri İsrail’le devam eden açık-gizli ticareti belgeleriyle ispatlayan gazeteci Metin Cihan’ın tesbitiyle piyasada aynı işlevi görebilecek birçok firma dururken TRT’nin dijital uygulamalarında daha pahalı olan İsrailli “Appsflyer” adlı şirketin sağladığı kodun kullanılması bunlardan biri. 

Buna göre, mobil uygulamalarda vatandaşların verilerine erişim ve analizde İsrail ordusuyla ortak çalışan sözkonusu firmanın kodu bulunuyor. Bunun için İsrail’deki sunuculara sunulan kurumun kanallarının uygulama verileri, lokasyon bilgileri İsrail’de tutuluyor.

Bununla kalınmıyor; bazı bakanlıkların yanısıra özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dijital güvenlikte “Checkpoint” adlı İsrail merkezli şirketin ürünlerini kullandığı, ihale ilanlarındaki belgelerle açığa çıkıyor.  

Daha da vahimi, Genelkurmay’ın da İsrail ordu ve istihbaratına doğrudan hizmet ve destek veren bir İsrailli şirketin dijital güvenlik için ürününün kullanması. GATA için açılan bir ihale ilanında Genelkurmay’ın “güvenlik duvarı”nın bu şirkete emânet edilmesi. Sözkonusu şirketin İsrail ordu şirketi Israel Aerospace Industries ile konsorsiyum kurması…

İKTİDARIN “İSRAİL KORKUTMASI” İŞGÜZARLIĞI…

Hâsılı, İsrail’le ticaret tam gaz devam ettiği vartada fevkalâde kritik kurumların dijital güvenliğin “boykot listesi”nde yer alan İsrail şirketlerine verilirken, “İsrail tehdidi”nden dem vurulması, siyasi iktidarın samimiyetsizliğini bir kez daha ele veriyor.

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