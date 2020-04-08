Felâket gününde hâlâ siyaset...

Salgına karşı muhalefete mensup belediyelerin vatandaşlara doğrudan destek çalışmaları üzerine siyasî iktidarın belediyelerin bağış toplamasını yasaklaması, haksızca ve hukuksuzca belediye başkanlarının ellerini kollarını bağlama dayatmasının son tezâhürü.

Daha Aralık 2018’de muhalefetin belediyelerde kazanma ihtimaline karşı iktidar partisinin Meclis’e dayattığı “torba yasa”da ‘‘Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere yardım ödeneğinin kullanılmasının cumhurbaşkanınca belirlenmesi” adımı atıldı.

Akabinde mahalli seçimler öncesi “belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesi”ne ilişkin “ihalelerin artık şirketler üzerinden değil, doğrudan belediyeler üzerinden yapılacağını” deklare eden “millet ittifakı” başkan adaylarının kazanıp bu konuyu belediye meclislerine sunmalarına karşı, iktidar bu kez büyükşehir belediye hizmetleriyle bütçesinin yüzde 75’ini bulan bu şirketlerin yönetimlerinin devamı için Meclis’i tıkayıp seçilmiş başkanların yetkilerini gasp etti.

Bu vetirede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 37. maddesindeki “Belediye başkanı, belediye idâresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir’ amir hükmü çiğnenerek Cumhurbaşkanının tek başına çıkardığı kararnâmelerle istediği belediyelere fazladan kaynak aktarıp istediği belediyelerin kaynaklarını partizanca kesmesi adâletsizliği sergilendi, belediyelerin yetkileri kısıldı.

BAĞIŞ DA İKTİDARIN İNHİSARINDA!

Bu arada on yedi yıl boyunca AKP’li başkanların istimal ettiği yetkiler “bakanlık genelgesi”yle ellerinden alındı. Özellikle metro ihâlelerinin Ulaştırma Bakanlığı’na devriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödenen metro ve şehir içi raylı ulaşımda geri ödemenin usûl ve esasları değiştirildi.

Özetle, muhalefetteki belediyelerin genel bütçede vergi gelirleri kısılıp yetkileri budandı.

Hiçbir hukukî ve kanunî dayanağı olmadan, kararnâmelerle, genelgelerle muhalefete ait belediyelerin gelirlerini ve yetkilerini temsil ettikleri halkın yararına kullanması tırpanlandı. Belediye başkanlarının elleri - kolları bağlanıp çalışamaz hale getirilmesine uğraşıldı.

En son iktidara yakın STK’lar SMS karşılığı bağış toplarken, koronavirüs salgını sürecinde İçişleri Bakanlığı bir genelgeyle, “yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır” yanıltmasıyla belediyelerin bağış kampanyalarını yasaklıyor. Kamu bankalarında açılan hesaplarda toplanan “bağış paraları” bloke edilerek milyonların sıkıntıdaki vatandaşlara ulaşmasına mani olunuyor!

Ve felâket gününde hâlâ siyaset yapılıyor. İktidar, siyasî rant uğruna yardımları da tekeline alıyor.

BELEDİYE KANUNU’YLA “BAĞIŞ KAMPANYASI”

Oysa hukukçular, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin yetkileri ve imtiyazları”nı belirleyen 15/1-i maddesinde “bağış kabul etmek”, keza 18/g maddesindeki “belediye meclisinin görev ve yetkileri” kapsamında “şartlı bağışları kabul etmek” ve yine “belediye başkanının görev ve yetkileri”ne dair 38/l maddesindeki “şartsız bağışları kabul etmek” açık ibâreleriyle belediyelerin doğrudan “bağış kampanyası açabileceklerini” belirtiyorlar.

Ayrıca “büyükşehir belediyesinde hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak” amaçlı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18. maddesinin g bendindeki “karşılıksız bağışları kabul etmek” hükmüne dikkat çekiyorlar.

Bundandır ki geçmişte AKP’li belediyeler birçok bağış kampanyası düzenlemiş ve en son Konya Büyükşehir Belediyesi afişlerle “bağış kampanyası”nı duyurmuştu.

Kısacası, siyasi rant uğruna bu felâkette bile belediyelerin hemşerilerine hizmet ve yardımlarının hukuksuzca ve kanunsuzca kelepçelenmesi çarpıklığına tevessül ediliyor.

Yazık, çok yazık…