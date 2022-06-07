Milleti bezdirip yıldırma tuzağı

Aralarında iktidara yakın şirketlerin yer aldığı bütün anket ve araştırma kurumlarının altmışı aşan kamuoyu araştırmalarında “cumhur ittifakı”nın oylarının en fazla yüzde 34-37’de kalmasına mukabil “millet ittifakı”nın yüzde 46-48’i aştığı, “parlamenter sistem işbirliği”ndeki partilerle yüzde 60’lara vardığı bir tabloda “iktidar cephesi”nin “siyasi polemik”leri artıyor.

En son “Gezi olayları” yıldönümünde göstericilere ve medya mensuplarına sert müdahalenin ardından -dönemin cami müezzininin açık ifadesiyle yalanlanan- “iktidara iliştirilmiş medya” yorumcularının bile yalanlamak durumunda kaldıkları ve iki defa beraatle sonuçlanan “camiye ayakkabı ile girdiler, içki içtiler, saygısızlık yaptılar” uydurmasının dokuz sene sonra bizzat Cumhurbaşkanı’nca yeniden ısıtılıp inadına ve ısrarla ileri sürülmesi bunun tezâhürü.

Belli ki her ne kadar TÜİK’in “tâlimatlı rakamları”yla yüzde 73.50 gösterilse de bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın tesbitiyle yüzde 160.76’yı bulan, gıdada yüzde 200’leri aşan yüksek enflasyonla, gün aşırı yeni fahiş zamlarla ağırlaşan pahalılığa iktisaden ve siyaseten bir çıkış yolu bulmayan siyasi iktidar tam bir karartma oyunu oynuyor.

GALİZ SÖVGÜLERİN SAVRULMASI…

İktidardakiler, tam bir telaş ve tehevvürde, bu panikle gittikçe saldırganlaşıyor. Siyasi bir tavır olan Gezi protestocularına “gayr-ı ahlâkî” isnadlarla, kavgada bile söylenmeyecek lâflarla saldırılması bundan.

En garibi de bizzat Cumhurbaşkanı’nın tahkirlerle muallel lâflara “milletin dili” demesi; “milletin dilini kullanıyoruz, vandala vandal, haine hain demeye devam edeceğiz” diye konuşması.

Cumhurbaşkanına hakaret”ten 160 binden fazla soruşturma açılıp otuz binden fazla ceza, on bini aşkın hapis verilmesinde olduğu gibi, hedef iktidarın başarısızlık ve haksızlıklarına dikkat çeken medyayı BİK ve RTÜK cezalarıyla “gözdağı” verip susturmak.

Bir şehit cenâzesine katılan ana muhalefet partisi liderini linç girişimleri, ardından sözkonusu linçte “kullanıldıkları” ortaya çıkan fâillere verilen hafif cezaların dahi ertelenmesi, muhalefet liderlerine yapılan hakaretlerin cezasız kalması, siyasi rakipleri hedef alan ağza alınmayacak ağır ve galiz tabirlerin kullanılmasının amacı bu.

“PSİKOLOJİK HARP” MANİPÜLASYONLARI

Belli ki “millet ittifakı”nın ve altı partinin “demokratik parlamenter sistem işbirliği”ni dağıtamayan “iktidar cephesi” toplumsal muhalefeti sindirmek için yeni yeni taktiklere başvuruyor.

Âdeta bir “gayr-ı nizami psikolojik harp”le kutuplaştırıp kamplaştırarak, nefret diliyle vatandaşları birbirine düşman eden, gerilimi ateşleyip öfke patlamaları meydana getirmek, tahrik edilen kargaşa ve kaos fitnesini alevlendirmekle, provokatif eylemlerle gün geçtikçe eriyen oy kitlesini konsolide edip tutmak isteniyor.

Maksat, sandıkta kaybetmesine karşı gayr-ı meşru yöntemlerle “millet ittifakı”na, “parlamenter sistem”e artan ilgi ve inancı, hukuka, sandığa, demokrasiye olan güveni kırmak.

Ve “millet itifakı”na, “parlamenter sistem işbirliği”ne oy verecek vatandaşları “kim gelirse gelsin” çâresizliğine düşürtüp yıldırarak bezdirmek…

Ancak, artık “psikolojik harp” manipülasyonları, hile ve çarpıtmaları her hâliyle sırıtıyor. En son “altılı masa”nın Seçim Güvenliği Komisyonu’nun kamuoyuna deklâre ettiği “yol haritası” tedbirleriyle bütün oyun ve tuzaklar boşa çıkıyor…