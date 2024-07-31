Son “İsrail çıkışı”

Cumhurbaşkanı’nın parti toplantısında “Nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız, güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım” çıkışının, Filistin meselesini iç politikada kullanmanın son örneği olduğu ortada.

Belli ki Saray iktidarı, yeniden İsrail üzerinden siyaset yapma peşinde.

İSRAİL’E HER TÜRLÜ DESTEKTEN SONRA…

Bilindiği gibi yirmi iki yıllık AKP iktidarında İsrail’le 15 Temmuz 2004’te Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, GAP’ı, KOP’u ve Tuz Gölünü içine alan tarımdan tohumculuğa, turizmden telekomünikasyona ve silâh alımı ihalelerine kapsamlı ekonomik, siyasi, enerji ve silâh alımı mutâbakatları, anlaşmaları ve işbirlikleriyle ilerletilen ticaret hacmi, “tek kişilik hükûmet”te yüzde 532’ye çıkarılıp daha da arttırılarak sürdürüldü.

Bununla kalınmadı; yine bu süreçte İsrail’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne alınması, ilk kez İsrail Cumhurbaşkanı’nın Ankara’ya dâvet edilerek TBMM’de konuşturulup alkışlanması, NATO tatbikatlarına katılması ve Türk Bayraklı Mavi Marmara yardım gemisine baskınla on vatandaşı katleden İsraillilerin yirmi milyon dolar karşılığında Türkiye’de ve uluslararası mahkemelerde yargılanmalarından cayılması kıyakları sunuldu, her türlü lojistik destek verildi.

Keza Azeri ve Kuzey Irak petrolü “gemicikler”le İskenderun’dan Hayfa’ya taşındı. İsrail’e Manavgat’tan su, Konya’daki Hava Kuvvetleri Koordinasyon Merkezinde İsrailli pilotların eğitilmesi, Malatya Kürecik’teki üste İsrail’e istihbarat...

Cumhurbaşkanı parti toplantılarında, meydanlarda, ekranlarda “Katil İsrail!” nutukları atarken, İsrail savaş uçakları Gazze’de hastaneleri, evleri, mülteci kamplarını, camileri bombalayıp çocukları, yaşlıları, kadınları katletmeye devam etti ve ediyor.

Bu arada soykırımı tam gaz sürdüren İsrail’e ticaretin yabancı aracılar, uluslararası şirketler üzerinden devam ettiği belirtiliyor.

Ve İsrail’in ilhak amacıyla bütünüyle işgal edip bombaladığı ve boşalttığı Gazze’yi uluslararası hukuka aykırı olarak “toplama kampına dönüştürtüğü”, dehşetli soykırımla “savaş suçu işlediği” tesbitiyle Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya Ankara’nın hâlâ müdahil olmadığı haberleri çıkıyor.

“YANDAŞ MEDYA”DA CİDDİYE ALINMIYOR!

Görünen o ki kamuoyundan gizlenen anketlerde yüzde 30’lardan 25’lere düşen oy erimesini önleme, en azından seçmeni konsolide etme hesâbıyla hiçbir gerçekliğinin olmadığını bile bile “İsrail’e müdahale edecekmiş” havası pompalanıyor.

Oysa Türkiye’nin “İsrail’e girme”den önce buradan aktarılan istihbaratla İsrail’in güvenliğini sağlayan Malatya-Kürecik Radar Üssü’nün faaliyetlerini durdurması; İncirlik Üssü’nü İsrail’i şımartıp soykırıma cüretlendiren ABD’ye kapatması; dört yüz sene Kudüs’te barış ve istikrarı sağlayan ecdadın verâsetini taşıyan bir Müslüman bölgesi ülkesi olarak on dört Filistinli grubu toplayıp işbirliklerini temine çalışan Çin’den geri kalmaması gerekiyor.

Bunların hiçbirini yapmayarak “İsrail’e gireriz!” demek, iç kamuoyuna yönelik bir hamasetten öteye geçmiyor. Bundandır ki Cumhurbaşkanı’nın “İsrail’e gireriz!” çıkışı “iktidara iliştirilmiş medya”da bile ciddiye alınmayıp sansürleniyor; “sert söylem”le geçiştiriliyor; ya da tepeden tâlimatla “geçiştiriliyor.”

Anlaşılan ardından “moderatöre idi” diye çark edilen yeni bir “one minute” göze alınmamış. Hiçbir inandırıcılığı olmadığından en ufak bir çıkışı tepe tepe istimal eden “havuz medyası”nda dahi gündem olamıyor.