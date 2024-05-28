Bakan da yeni müfredatı onayladı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni onayladı.

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