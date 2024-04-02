"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

İktidara sandık mesajı

Faruk ÇAKIR
02 Nisan 2024, Salı
31 Mart 2024 Pazar günü yapılan mahalli idare seçimleri sonunda ortaya çıkan tablo mutlaka çok değişik şekillerde yorumlanabilir ve yorumlanacaktır. Fakat kesin olan bir durum var: İktidar büyük kaybetti.

20 yıl boyunca iktidarını sürdüren bir siyasi yapının ortaya çıkan bu ‘büyük kaybetme’yi sindirmesi kolay değildir. Her ne kadar “Neticeler başımızın üstünde” anlamına gelen açıklamalar yapılsa da kendi içlerinde ‘suçlu’ arayışına gidecekler ve muhtemelen iç tartışma büyüyecektir. “Galibiyetin sahibi çok, mağlubiyetin sahibi yok” tespiti gereği kimse bu mağlubiyetin sorumlusu olmak istemeyecek. 

Başta emeklilerin durumu olmak üzere ekonomik sıkıntıların bu seçimde belirleyici olduğu şeklinde umumi bir kanaat seslendiriliyor. Elbette emekliler belirleyici olmuştur, ancak iktidarın kaybetmesini sadece ekonomik meselelerle anlatmaya çalışmak moda tabiriyle fotoğrafın tamamını görmemek anlamına gelir. İktidarın görmek istemediği ve muhtemelen bundan sonra da görmeye yanaşmayacağı gerçek şudur: Hak, hukuk ve adalet yolundan uzaklaşıldığı için kaybettiler. 

İlk bakışta vatandaşın ‘hak, hukuk ve adalet’ gibi kaygıları olmadığı düşünülebilir. Ancak bahse konu ekonomik sıkıntıların da temelinde hak, hukuk ve adalet yoksunluğu yatmıyor mu? Yani Türkiye hak, hukuk ve adalet yolunda ilerlemiş olsa ekonomik kriz bu kadar dayanılmaz hal alır mıydı? Hak, hukuk ve adalet denildiğinde sadece mahkeme salonları ya da mahkeme kararları akla gelmesin. Liyakate göre değil de ‘taraftarlığa’ göre işe adam almak da bir hukuksuzluk değil mi? Hem, bunca kişinin ahının alınması dolaylı olarak bu neticeyi doğurmadı mı? Atalarımız ne demişti: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste...

Gerek TV’lerde ve gerekse sosyal medyada konuşan uzmanlar hadiseye değişik pencerelerden bakıyorlar. Elbette her seçim gibi bu seçimin neticeleri de bir defa değil, belki aylarca ve hatta yıllarca konuşulacak. Bazı vatandaşlar, hadiseye ‘uzman’lardan daha iyi teşhis koyabiliyor. Sosyal medyada gözümüze ilişen bir vatandaş yorumu şöyle: 

“Sorun pahalılık değil. Sorun, 1- Yargıya müdahale, 2- Yolsuzlukları yargıya götürmeme, 3-Haddinden fazla şatafat, 4- Cumhurbaşkanının tarafsız olmayışı, 5- Muhalif belediyeleri çalıştırmama.”

Vatandaş bile sandıktan çıkan neticenin, “haksızlıklar, hukuksuzluklar ve adaletsizlikler” olduğunu tespit ettiğine göre “uzman”lar meseleyi sadece ‘ekonomik kriz’le açıklama kolaycılığına kaçmamalı. 

Benzer şekilde iktidar da sandıktan çıkan esas mesajı görmeyip yine yanıltma ve aldatmaya devam ederse çok daha büyük kaybetmenin hazırlığını yapıyor demektir. Esasında iktidar, ‘kazandığı’ seçimleri bile özde ve temelde kaybediyordu. Haksız, hukuksuz, adaletsiz kazanmalar hiç bir zaman kalıcı olmaz olmadığı bir defa daha görüldü. 

Sandıktan çıkan neticelerin hayırlı olmasını ve ülkemizi “adalet yolu”na sevk etmesini arzu ederiz.

Okunma Sayısı: 522
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: "Çok endişe verici" - Şifa Hastanesi'nden geriye yıkım ve katliam kaldı

    Seçime gölge düştü: Muhtarlık kavgalarında 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı

    İstanbul’da yaşamanın faturası ağırlaşıyor

    Ucube sistemden kurtulma imkânı doğdu

    İsrail ordusu hasta refakatçilerini de infaz ediyor

    ABD’den İsrail’e 25 savaş uçağı

    100 bin kişi Netanyahu’nun istifasını istedi

    Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti

    Bir kişinin vesayet dönemi bitti

    Meclis’teki sandalye sayısı değişti

    Gazzeli çocuk konserve kutuları giydi

    İktidara sandık mesajı

    Ankara'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

    Yunanistan'da orman yangını

    Şifa Hastanesinden 14 gün sonra tamamen yıkarak çekildi

    İsrail'de 100 bin kişilik protesto

    Demokrasi kazandı! Millet ders verdi!

    En mükemmel oruç, bütün organ ve duygularla tutulan oruçtur!

    Filistinliler gelecek yardımları gözlüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hayırlı olsun
    Genel

    Tarihi yenilgi: Hukuksuzluklar ekonomiyi de berbat edince Tek Adam rejimi kaybetti
    Faruk ÇAKIR

    İktidara sandık mesajı
    Cevher İLHAN

    “Otoriter rejim”e yolun sonu göründü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    MUSTAFA BALIKÇI

    HAİNDEN ALLAH’A SIĞINIRIM
    Ali FERŞADOĞLU

    “Muktesit siyaseti” takip ile mükellefiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur kahramanlarının mezarı
    Risale-i Nur'dan

    Zübeyir Gündüzalp: Risale-i Nur’u okudukça, Kur’ân nuruyla dolacaksınız
    Ahmet Said Aydil

    Muktedirlerin samimiyet imtihanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.